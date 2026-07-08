Nato, al via ad Ankara la riunione dei capi di Stato e governo

Ankara, 8 lug. (askanews) – E’ cominciata ad Ankara, con

l’intervento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la

riunione dei capi di Stato e di governo della Nato. In

precedenza, dopo la cerimonia di accoglienza, i leader hanno

partecipato alla foto di famiglia. La presidente del Consiglio,

Giorgia Meloni, in seconda fila, era affiancata dalla premier

dell’Islanda, Katrin Jakobsdottir, e dal presidente della

Lettonia, Edgars Rinkevics.

Occhi puntati su Donald Trump. Prima di raggiungere la sua

poltrona, il presidente degli Stati Uniti ha scambiato un rapido

saluto con il presidente finlandese Alexander Stubb, poi è stato

fermato dal primo ministro canadese Mark Carney con cui ha

parlato brevemente. Infine, prima di prendere posto, Trump ha

avuto ha avuto un fitto scambio con Erdogan.