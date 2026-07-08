Nato, al via ad Ankara la riunione dei capi di Stato e governo

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Ankara, 8 lug. (askanews) – E’ cominciata ad Ankara, con
l’intervento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la
riunione dei capi di Stato e di governo della Nato. In
precedenza, dopo la cerimonia di accoglienza, i leader hanno
partecipato alla foto di famiglia. La presidente del Consiglio,
Giorgia Meloni, in seconda fila, era affiancata dalla premier
dell’Islanda, Katrin Jakobsdottir, e dal presidente della
Lettonia, Edgars Rinkevics.
Occhi puntati su Donald Trump. Prima di raggiungere la sua
poltrona, il presidente degli Stati Uniti ha scambiato un rapido
saluto con il presidente finlandese Alexander Stubb, poi è stato
fermato dal primo ministro canadese Mark Carney con cui ha
parlato brevemente. Infine, prima di prendere posto, Trump ha
avuto ha avuto un fitto scambio con Erdogan.
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