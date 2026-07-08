Surf, due stelle Usa diventano azzurre per il sogno olimpico

Roma, 8 lug. (askanews) – L’Italia del surf cambia passo e guarda al futuro con ambizioni sempre più alte. Due tra i più interessanti talenti del panorama statunitense, Nora Liotta, hawaiana con profonde radici italiane, e Zoe Benedetto, nata in Florida e anch’essa discendente di una famiglia italiana, sono ufficialmente cittadine italiane e potranno rappresentare il nostro Paese nelle competizioni internazionali, con lo sguardo già rivolto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Un’operazione di grande valore sportivo e istituzionale, resa possibile grazie al lavoro della FISSW – Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, che ha affidato a MFLAW, attraverso la propria Unit di Diritto Sportivo guidata dall’Avv. Carlo Celani, il compito di seguire il complesso iter giuridico che ha portato al riconoscimento della cittadinanza italiana delle due atlete. La procedura è stata sviluppata sulla base delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 74/2025, individuando il percorso previsto per il riconoscimento della cittadinanza per meriti sportivi, uno strumento che valorizza il talento e l’interesse nazionale.

Determinante il ruolo dell’Ufficio Sport – Preparazione Olimpica del CONI, che ha coordinato e istruito le pratiche con rapidità ed elevata competenza, lavorando in stretta collaborazione con la FISSW, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e i Consolati d’Italia di San Francisco e Miami. Il percorso si è concluso con la firma del Decreto del Presidente della Repubblica, che ha conferito la cittadinanza italiana alle due surfiste.

Dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, Nora Liotta e Zoe Benedetto hanno ricevuto il passaporto italiano, diventando a tutti gli effetti nuove atlete azzurre. Ora inizia la sfida più importante: conquistare risultati di prestigio con la maglia della Nazionale italiana. Sotto la guida del presidente federale Claudio Ponziani, del direttore tecnico Marco Gregori e dello staff della FISSW, le due atlete rappresentano un significativo investimento tecnico in vista del quadriennio olimpico che porterà ai Giochi di Los Angeles.

Il presidente della FISSW e tutti i protagonisti del progetto parlano di un risultato che va oltre il semplice riconoscimento amministrativo: un esempio concreto di come sport, istituzioni e competenze giuridiche possano lavorare insieme per rafforzare il movimento italiano e renderlo sempre più competitivo sul palcoscenico internazionale. L’Italia del surf si arricchisce così di due nuove protagoniste. E il sogno olimpico, oggi, appare un po’ più vicino.