Centrodestra, Cairo: Vannacci in coalizione? Lo sconsiglierei a Meloni

Roma, 9 lug. (askanews) – Il leader della Lega, Matteo Salvini, “pensava di usare Vannacci (eurodeputato e fondatore di Futuro nazionale ndr) come gadget. Conoscete i gadget, i vhs che si allegavano con i giornali? Fanno aumentare le vendite, ma quando li togli, le vendite crollano. Ecco cosa ha fatto Salvini”. Lo ha detto Urbano Cairo, editore del Corriere della sera e di La7, in un colloquio pubblicato sul Foglio.

Alla domanda sulla possibilità che Giorgia Meloni possa diventare presidente della Repubblica, Cairo ha risposto: “Bisogna vincere le elezioni, ma se le vince ha tutto il diritto di ambire”. Quanto ai suoi rapporti con la presidente del Consiglio, “è capitato che ci siamo mandati dei messaggi”. E come la mettiamo con il suo antifascismo? “Contano i voti, solo i voti. Come con la pubblicità”.

Poi il Foglio è tornato sul tema Vannacci, chiedendo all’imprenditore se consiglierebbe a Meloni di integrarlo nella coalizione di centrodestra. “Ma vi immaginate? Meloni – ha commentato Cairo – dovrebbe andare dietro alle sue sparate, inseguirlo ogni giorno come sul femminicidio; una frase, quella di Vannacci, che neppure si può commentare. Le renderebbe la vita impossibile. Prenderlo in coalizione è un pericolo. Io consiglierei di no”.