Idf: “Una coalizione in Libano? Solo per demilitarizzare Hezbollah”

Safad, 9 lug. (askanews) – Se Unifil o una coalizione internazionale a guida italo-francese intendono andare in Libano per demilitarizzare Hezbollah, per Israele non ci sono controindicazioni. Ma se le loro intenzioni non dovessero essere queste, “mi chiedo quale sia il motivo per essere lì”: lo ha dichiarato un Alto ufficiale militare dell’esercito israeliano di stanza nel Comando del Nord del Paese, durante una conversazione con una delegazione di giornalisti italiani, tra cui è presente askanews.

Per Israele “va bene” l’ipotesi di una forza internazionale che possa agire in Libano per mettere in sicurezza la regione e demilitarizzare Hezbollah, ma se non è nelle loro intenzioni intervenire contro il movimento sciita, ha rappresentato l’Alto ufficiale israeliano, mi chiedo quale sia la ragione per essere lì.