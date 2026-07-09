MotoGP, Marquez rilancia: “Sono di nuovo in corsa per il titolo”

Roma, 9 lug. (askanews) – Il mercato e la lotta iridata hanno monopolizzato la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del Gran Premio di Germania di MotoGP. Al Sachsenring, dove domani prenderà il via il weekend con le prime prove libere, il leader del Mondiale Jorge Martin ha parlato per la prima volta del suo passaggio in Yamaha a partire dal 2027. “Faccio sempre la scelta migliore per me e per la mia famiglia. Vedremo cosa mi riserverà il futuro”, ha spiegato il campione del mondo in carica, confermando la convinzione alla base della decisione di lasciare Aprilia al termine della prossima stagione.

Lo spagnolo, saldamente al comando della classifica iridata, ha anche invitato a non dare nulla per scontato nella corsa al titolo. “Sono felice di essere tornato in conferenza, era passato tanto tempo. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo con Aprilia, ma il campionato è apertissimo. Oggi non conta la posizione in classifica, bisogna continuare a migliorare. Ad Assen mi è mancata un po’ di velocità”.

Tra i protagonisti della conferenza anche Fabio Di Giannantonio, che dal 2027 approderà nel team ufficiale Ktm. Il romano ha spiegato la scelta di lasciare la struttura VR46: “Non è stato semplice, quando si crea un rapporto quasi familiare è difficile separarsi. Ma devo pensare alla mia carriera. Credo fosse il momento giusto per affrontare una nuova sfida e diventare un pilota di riferimento in un team factory”. Sul campionato, Di Giannantonio ha sottolineato il buon momento di forma: “Stiamo andando forte, siamo sempre in lotta con i migliori, ma siamo soltanto a metà stagione e c’è ancora tanta strada da fare”.

Marc Marquez, invece, vede riaprirsi le prospettive iridate dopo un mese positivo. “Tre gare fa sembrava tutto finito, adesso sono tornato in gioco per il titolo. Davanti ci sono Martin, Bezzecchi e Di Giannantonio, che stanno andando molto forte. Dopo la pausa estiva capiremo davvero dove potrò arrivare”. Lo spagnolo ha aggiunto di aver ritrovato fiducia nelle curve a sinistra e, parlando del campionato, ha osservato che “quando la classifica è così corta significa che nessuno ha un vantaggio netto”. Quanto agli obiettivi, non ha dubbi: “Sceglierei sempre un titolo mondiale piuttosto che una vittoria”.

Marquez ha poi commentato anche il mercato. Si è detto felice del passaggio del fratello Alex in un team ufficiale, definendolo “una grande opportunità di crescita”, e ha espresso fiducia anche per Joan Mir, convinto che nel team Gresini possa ritrovare il contesto ideale per tornare competitivo grazie a un ambiente con meno pressione.

Ha parlato anche Ai Ogura, che dal 2027 correrà con Yamaha ufficiale. “Per un pilota giapponese è importante rappresentare un marchio giapponese in un team factory. Sarà interessante avere Jorge Martin come compagno”. Per il fine settimana tedesco il suo obiettivo è chiaro: “Entrare tra i primi sei”.

L’azione in pista scatterà venerdì con la prima sessione di prove libere alle 10.45, seguita dalle prequalifiche delle 15, che assegneranno i primi dieci posti validi per l’accesso diretto alla Q2 delle qualificazioni