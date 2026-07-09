X
<
>

Palermo, lite tra cognati finisce in tragedia: un morto

| 9 Luglio 2026 18:02 | 0 commenti

Palermo, lite tra cognati finisce in tragedia: un morto

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Una lite tra cognati finisce in tragedia. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Palermo, dove un uomo di 50 anni è morto durante una lite con il cognato, nel quartiere Sferracavallo. L’uomo è stato trovato a terra già senza vita dal personale del 118 accanto al cancello d’entrata dell’abitazione. Sembra che l’uomo sia morto schiacciato dal peso del cognato, affetto da grave obesità. Indagano i carabinieri.  

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA