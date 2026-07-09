Pogacar fa il vuoto sul Tourmalet e vince la sesta tappa del Tour de France, lo sloveno torna in maglia gialla

GAVARNIE-GEDRE’ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar concede il bis e, dopo il successo di lunedì a Les Angles, trionfa anche nella sesta tappa del Tour de France 2026, la Pau – Gavarnie-Gèdre di 186,2 km. Lo sloveno, in una delle frazioni più attese di questa edizione, attacca ai -42 km dal traguardo e, di prepotenza, si riprende anche la maglia gialla sbaragliando completamente la concorrenza. Crolla l’ormai ex leader della generale Torstein Traeen, che perde oltre 20′ dal corridore della UAE Emirates. Jonas Vingegaard, invece, chiude secondo alle spalle di Pogacar, ma incamera un pesantissimo ritardo di 2’38” che sarà difficile da recuperare nel corso dei prossimi giorni. Completa il podio di giornata un altro componente della UAE Emirates, il messicano Isaac Del Toro, che ora punta ad un piazzamento tra i primi tre nella classifica generale. Domani andrà in scena la settima tappa, la Hagetmau – Bordeaux di 175,1 km, frazione dedicata ai velocisti.

“Avevo ricordi del 2023 del Tourmalet, questa è sicuramente una delle mie vittorie più dolci. Ieri dopo la tappa avevo già molta attesa per questa frazione, oggi mi sono svegliato alle 7 ed ero emozionatissimo. Tutta la squadra era in grande attesa, abbiamo fatto un piano e abbiamo deciso di rischiare. C’è stato un lavoro di squadra pazzesco. Non mi aspettavo la maglia gialla, non stavo calcolando questo. Volevo solo andare a tutta fino all’arrivo”, ha detto Pogacar.

ORDINE DI ARRIVO

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 4h32’07”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’38”

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +2’57”

4. Remco Evenepoel BEL +2’57”

5. Paul Seixas FRA +2’57”

6. Florian Lipowitz GER +2’57”

7. Juan Ayuso ESP +2’57”

8. Mattias Skjelmose DEN +2’57”

9. Lenny Martinez FRA +3’02”

10. Sepp Kuss USA +3’06”

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 21h11’57”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’42”

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +3’27”

4. Remco Evenepoel BEL +3’30”

5. Juan Ayuso ESP +3’34”

6. Paul Seixas FRA +3’55”

7. Florian Lipowitz GER +4’00”

8. Lenny Martinez FRA +4’21”

9. Mattias Skjelmose DEN +4’57”

10. Mathias Vacek CZE +7’10”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 168 punti

2. Max Kanter GER (XDS Astana) 93

3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 91

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 19

3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorius) 16

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 21h15’24

2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) +7″

3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +28″

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).