Precipita sul Monte Rosa, morto alpinista

(Adnkronos) – Un alpinista è precipitato durante la discesa in corda doppia sul Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, a circa 4.000 metri di quota.

L’allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti che hanno assistito alla scena. L’elicottero del Soccorso Alpino Valdostano ha individuato e recuperato il corpo senza vita.

La salma è stata trasportata a Champoluc, dove il riconoscimento è affidato al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Nella stessa zona sono in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati lungo la via di discesa: risultano illesi.