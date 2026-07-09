Targhe Tenco 2026: Orbit Orbit di Caparezza miglior album

Milano, 9 lug. (askanews) – Annunciate oggi, giovedì 9 luglio, le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2026:

Migliore album in assoluto – Orbit Orbit di Caparezza;

Migliore album in dialetto – Amuri Luci di Carmen Consoli;

Migliore album opera prima – Sta registrando audio… di Piji;

Migliore album di interprete – Avincola canta Carella di Avincola;

Migliore canzone singola – Quello che deve essere sarà di Emma Nolde;

Migliore album a progetto – 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) prodotto da Filippo Graziani.

Risultato record nella fase del ballottaggio, con la partecipazione di 245 votanti.

Il prestigioso riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (per le Targhe 2026 resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026).

Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’Associazione. Il Direttivo del Club Tenco non fa parte di questa giuria.

Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco.

Di seguito il numero dei voti ottenuti da ciascun finalista delle Targhe Tenco 2026 suddivisi nelle 6 sezioni previste:

Caparezza con l’album Orbit Orbit (BMG) si aggiudica la targa del Migliore album in assoluto con 57 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra (56 preferenze); Madame con Disincanto (46 preferenze); Mauro Ermanno Giovanardi con E poi scegliere con cura le parole (46 preferenze); Erica Boschiero con Un posto sulla terra (39 preferenze).

Per la targa Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) l’opera più apprezzata è Amuri Luci (Narciso Records / ADA Music Italy) di Carmen Consoli con 137 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa con 40N 14E (30 preferenze);

Francesca Incudine con Radica (29 preferenze);

Roberto Colella con Ce Sta Sempe Na Via (26 preferenze);

Chiara Raggi con Zénta (18 preferenze).

L’album Sta registrando audio … (Azzurra Music) di Piji si aggiudica la targa Migliore album opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo) con 81 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Francamente con Bitte Leben (43 preferenze);

Santamarea con Anime storte (42 preferenze);

Satantango con Satantango (37 preferenze);

Sara Gioielli con Gioielli Neri (23 preferenze).

Per la targa Migliore album di interprete l’opera più votata è Avincola canta Carella (TotoSound / Akkasamia) di Avincola con 96 preferenze.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Tosca con Feminae (59 preferenze); Gnut & Alessandro D’Alessandro con Dduje paravise (51 preferenze); Olden con Fanigliulo, l’artista (29 preferenze); P.A.O. con Le radici e la luna (6 preferenze).

La targa Migliore canzone singola, che va agli autori del brano, è assegnata a Quello che deve essere sarà (Carosello Records) di Emma Nolde con 54 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Ditonellapiaga con Che fastidio! (46 preferenze); Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero (44 preferenze); Bianca d’Aponte con Straniero (36 preferenze). Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich con Palestina, terra di dolore (36 preferenze);

Tosca con Primavera (23 preferenze).

Infine, il Migliore album a progetto, riconoscimento assegnato al produttore, è 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy / evento omonimo a cura di IMARTS – International Music And Arts) prodotto da Filippo Graziani, con 70 preferenze.

Le altre opere finaliste, in ordine di preferenze ottenute, sono: Noi, Piero – Collettivo Jambona (45 preferenze); Pigri – Teramo suona Ivan (44 preferenze); Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M. (31 preferenze); Buon compleanno Elvis Covered (17 preferenze).

Il Premio Tenco 2026 si terrà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, che ha superato l’importante traguardo dei 50 anni, anche in questa edizione premierà uno o più artisti con il Premio Tenco, assegnato dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Sempre il Club Tenco assegnerà anche il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.