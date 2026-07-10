Cinema, fine riprese per “Perfetta” di Paolo Zucca con Geppi Cucciari

Roma, 10 lug. (askanews) – La scorsa settimana sono terminate le riprese del film “Perfetta” con protagonista Geppi Cucciari, per la regia di Paolo Zucca. Il film è tratto dall’omonima opera teatrale di Mattia Torre ed è stato adattato per il cinema da Giacomo Ciarrapico con la collaborazione di Geppi Cucciari e Paolo Zucca e con la consulenza creativa di Francesca Rocca. Nel cast anche Stefano Accorsi, Giorgio Tirabassi, Anna Ferzetti e molti altri.

“Perfetta” è una commedia che racconta un mese della vita di una donna e affronta con intelligenza e ironia il tema del ciclo femminile. La routine quotidiana della protagonista Laura, moglie e madre, venditrice di auto, è scandita dalle quattro fasi del ciclo, e inevitabilmente influenzata dalle sue stesse oscillazioni ormonali, cicliche come la luna. Una riflessione sulle donne legata alle variazioni fisiologiche che influenzano la sua quotidianità, le sue emozioni, i suoi stati d’animo e le sue reazioni, tra ironia, commozione e leggerezza.