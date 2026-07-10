MotoGp, Marc Marquez domina le pre-qualifiche al Sachsenring

Roma, 10 lug. (askanews) – Marc Marquez conferma il suo straordinario feeling con il Sachsenring e chiude al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha fermato il cronometro in 1’19″394, facendo segnare il miglior tempo della giornata e ribadendo il proprio ruolo di favorito su una pista che storicamente lo ha visto protagonista.

Alle sue spalle ha sorpreso Raul Fernandez, secondo, mentre Fabio Di Giannantonio ha conquistato il terzo tempo dopo essere stato a lungo al comando della sessione. Quarta posizione per Alex Marquez, seguito da Jack Miller, autore di un’ottima prestazione con la Yamaha Pramac.

L’Aprilia piazza tre moto nella top ten: sesto Ai Ogura, settimo Marco Bezzecchi e ottavo Jorge Martin, al rientro dopo il lungo stop, tutti qualificati direttamente alla Q2. Completano i primi dieci Pedro Acosta e Franco Morbidelli.

La grande delusione di giornata è Francesco Bagnaia. Il due volte campione del mondo Ducati, già in difficoltà nelle prove libere del mattino, non è riuscito a trovare il giro decisivo nel finale e ha concluso soltanto tredicesimo, restando escluso dai primi dieci e dovendo così affrontare il Q1 nelle qualifiche di sabato. Davanti a lui si è piazzato anche Enea Bastianini, undicesimo, ma anche per lui sarà necessario passare dalla prima sessione di qualificazione.

La fase decisiva della sessione ha regalato continui cambi al vertice. Dopo il miglior tempo iniziale di Bezzecchi, Di Giannantonio è sceso fino a 1’20″104 prima di migliorarsi ulteriormente in 1’19″674. Sembrava il riferimento definitivo, ma Marc Marquez ha risposto con un eccezionale 1’19″394, abbassando di quasi tre decimi il limite fatto segnare fino a quel momento e mettendo tutti alle proprie spalle.

Non sono mancati gli episodi: Joan Mir ed Enea Bastianini sono finiti nella ghiaia durante gli ultimi minuti senza conseguenze, mentre Franco Morbidelli è stato nuovamente segnalato ai commissari per aver rallentato un altro pilota in traiettoria, dopo la penalità già rimediata ad Assen.

Il programma del weekend prevede sabato la seconda sessione di prove libere, quindi le qualifiche e la Sprint Race, mentre domenica alle 14 scatterà il Gran Premio di Germania.