Polymarket bloccato in Italia: sito di nuovo in lista nera dell’Agenzia dogane e monopoli

(Adnkronos) –

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto un nuovo blocco di Polymarket in Italia. Adnkronos ha consultato l’elenco dei siti di gioco soggetti a inibizione aggiornato al 10 luglio, trovando tra i domini inseriti anche polymarket.com, una delle piattaforme di prediction market più conosciute al mondo. Il provvedimento impone ai fornitori italiani di connettività di impedire l’accesso al sito, attraverso il reindirizzamento degli utenti verso la pagina con cui Adm segnala che il dominio richiesto non dispone delle autorizzazioni necessarie per raccogliere gioco in Italia. Polymarket consente di acquistare e vendere, utilizzando criptovalute, contratti legati all’esito di eventi politici, economici, sportivi e di attualità.

Fino a oggi la situazione italiana era diversa: il sito risultava normalmente consultabile, permettendo di visualizzare i mercati, le probabilità elaborate dagli scambi e l’andamento delle diverse previsioni, ma agli utenti collegati dall’Italia era impedito di effettuare operazioni e puntare denaro. La limitazione sull’inserimento degli ordini era applicata attraverso la geolocalizzazione dell’indirizzo Ip e poteva tecnicamente essere aggirata utilizzando una Vpn, simulando così un collegamento da un Paese non sottoposto a restrizioni. Una pratica, tuttavia, espressamente vietata dalle condizioni di utilizzo di Polymarket e che può comportare il blocco dell’account o dei fondi.

I prediction market funzionano attraverso la compravendita di contratti legati al verificarsi di un evento. Su Polymarket gli utenti acquistano posizioni “Sì” o “No”, il cui prezzo oscilla tra zero e un dollaro e viene generalmente interpretato come la probabilità attribuita dal mercato a un determinato esito: un contratto scambiato a 70 centesimi indica, per esempio, una probabilità implicita del 70%. Alla chiusura del mercato, la posizione vincente vale un dollaro e quella perdente zero. In questo modo si può puntare non soltanto su sport e spettacolo, ma anche su elezioni, decisioni politiche, crisi internazionali e operazioni militari.

In occasione degli attacchi contro l’Iran del febbraio 2026, sulla piattaforma erano stati scambiati 529 milioni di dollari su contratti relativi alla tempistica dei raid e altri 150 milioni sull’uscita di scena della Guida suprema iraniana: sei account, finanziati poche ore prima dell’operazione, avrebbero ottenuto profitti complessivi per 1,2 milioni, facendo emergere sospetti sull’impiego di informazioni riservate. Un caso ancora più eclatante ha riguardato il Venezuela, dove un militare statunitense è stato accusato di avere utilizzato informazioni classificate sull’operazione contro Nicolás Maduro per guadagnare circa 400 mila dollari. La politica resta intanto uno dei principali motori della piattaforma: il solo mercato sulle presidenziali americane del 2024 ha registrato scambi per circa 3,6 miliardi di dollari, mentre contratti elettorali vengono aperti per consultazioni in decine di Paesi. Nel 2025 la Romania ha inserito Polymarket nella propria lista nera dopo che circa 15 milioni di dollari erano stati puntati sulla sua tornata elettorale.

La questione Lazio e Serie A



Il blocco deciso da Adm crea inoltre una situazione singolare rispetto alla crescente presenza commerciale di Polymarket nel calcio italiano. Dal 18 aprile 2026 la piattaforma è infatti il nuovo main sponsor della Lazio, con il marchio esposto sulla parte frontale della maglia biancoceleste nell’ambito di un accordo pluriennale che dovrebbe protrarsi almeno fino al giugno 2028. Secondo le ricostruzioni di settore, l’intesa avrebbe un valore complessivo di circa 22 milioni di euro. Anche la Lega Serie A ha siglato un accordo pluriennale con la società, limitato però al mercato statunitense: Polymarket è diventata la piattaforma ufficiale ed esclusiva dei prediction market del campionato italiano negli Stati Uniti, con integrazioni del marchio sui canali digitali e mediatici americani della Lega e contratti elaborati utilizzando dati ufficiali della Serie A, forniti da Genius Sports. Una distinzione territoriale importante: mentre in Italia il dominio viene ora inibito dall’autorità competente sul gioco, negli Stati Uniti il marchio viene utilizzato dalla Serie A per accrescere il coinvolgimento del pubblico e la visibilità del campionato.