X
<
>

MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp di Germania – Diretta

| 11 Luglio 2026 17:01 | 0 commenti

MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp di Germania – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 11 luglio, il Motomondiale torna in pista con la gara Sprint del Gran Premio di Germania (visibili in diretta tv e streaming). Si riparte al Sachsenring dopo la tripletta Aprilia nel Gp d’Olanda, con le due Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez che hanno preceduto il pilota ufficiale Jorge Martin. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen sia nella sprint che nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica piloti. 

 

La MotoGp tornerà protagonista in Gran Bretagna il prossimo 9 agosto dopo la pausa estiva. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA