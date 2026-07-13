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Due alpinisti morti sul Gran Paradiso

| 13 Luglio 2026 13:29 | 0 commenti

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Roma, 13 lug. (askanews) – Questa mattina il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. I due sono partiti dal rifugio Vittorio Emanuele il 9 luglio e non hanno fatto rientro. Da qui l’allarme e l’effettuazione di alcuni sorvoli in elicottero, con esito negativo. Questa mattina è stato individuato il crepaccio ed estrarre i due alpinisti che erano caduti ad una profondità di circa 20 metri. Sono stati portati ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entrèves-Courmayeur. E’ quanto riferisce una nota del Soccorso Alpino Valdostano.

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