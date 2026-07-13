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La Calabria guarda ai mercati globali: da India e Arabia Saudita una missione d’affari da 100 milioni di dollari. Exportely porta nella regione investitori, buyer e fondi internazionali. Un tour tra imprese, istituzioni e università per aprire nuove rotte commerciali e attrarre capitali esteri.

COSENZA – Non una semplice missione commerciale, ma un’operazione di diplomazia economica destinata a ridefinire il posizionamento della Calabria nello scenario internazionale. Dal 12 al 19 luglio la Regione ospiterà “Exportely – La Calabria incontra i Mercati Esteri”, il roadshow promosso da Who Knocks, che porterà sul territorio una delegazione di investitori e operatori economici provenienti da India e Arabia Saudita con un obiettivo preciso: trasformare le eccellenze produttive calabresi in opportunità di business globale.

L’iniziativa arriva in un momento in cui le filiere del Made in Italy cercano nuovi sbocchi commerciali e nuovi partner finanziari. Sul tavolo c’è un piano di investimenti da 100 milioni di dollari, sostenuto da fondi privati e sovrani, destinato a supportare progetti nei comparti agroalimentare, manifatturiero, logistico e dell’innovazione. Un segnale concreto che conferma come la Calabria possa diventare un punto di riferimento per chi guarda al Mediterraneo come piattaforma strategica tra Europa, Medio Oriente e Asia.

Per un’intera settimana la delegazione internazionale attraverserà la Regione, visitando aziende, distretti produttivi, laboratori artigiani, università e sedi istituzionali. Il programma è stato costruito per favorire incontri diretti tra domanda internazionale e offerta produttiva calabrese, creando le condizioni per accordi commerciali, partnership industriali e investimenti di lungo periodo.

La Calabria apre le porte ai mercati globali: investitori da India e Arabia Saudita in tour

A guidare la missione sarà Mandar Shrikant Joshi, Executive Chairman di M Strategy Global Investment Group, tra i principali operatori negli investimenti transfrontalieri tra India e Medio Oriente. Con lui arriveranno figure di primo piano del panorama imprenditoriale saudita e indiano: Abdullah S. Almuzayrie, amministratore delegato del Jawad Premium Group, leader nella logistica e nella distribuzione alimentare in Arabia Saudita; Vikram Kumbhar, proprietario del Kwantum Group, uno dei maggiori gruppi industriali dell’India occidentale; il consulente internazionale Hamid Dakhil e Walid Jadayel, rappresentante della società Loaf of Bread, partner di importanti realtà della ristorazione e dell’hospitality saudita.

Il percorso inizierà tra le imprese agroalimentari del Vibonese, proseguirà a Seminara, simbolo della tradizione ceramica calabrese, e farà tappa all’Università della Calabria, dove ricerca, innovazione e sistema produttivo saranno chiamati a confrontarsi con gli investitori internazionali.

Investitori da India e Arabia Saudita in tour tra imprese e istituzioni calabresi

Il cuore istituzionale della missione sarà il 14 luglio a Cosenza. Nel Palazzo della Provincia il presidente Biagio Faragalli accoglierà ufficialmente la delegazione estera, sancendo il sostegno delle istituzioni a un progetto che punta ad aumentare la competitività internazionale della regione. La giornata si concluderà con un grande incontro B2B all’Enoteca Provinciale, dove imprese calabresi e buyer internazionali si confronteranno sui temi del retail alimentare, dell’agritech e degli investimenti.

Il giorno successivo la missione si sposterà a Reggio Calabria, nella Sala Monteleone del Consiglio regionale, per un nuovo appuntamento dedicato alle aziende del marchio PIT – Prodotto Identitario Territoriale. L’iniziativa, organizzata insieme all’Accademia delle Imprese Europea, metterà al centro il valore della tracciabilità, dell’identità territoriale e della qualità certificata come leve per conquistare nuovi mercati. Nel pomeriggio è previsto un tavolo strategico con la Regione Calabria dedicato alle prospettive di investimento, seguito da ulteriori momenti di networking tra imprese e delegazione estera. L’ultima giornata operativa porterà gli investitori nel Crotonese, tra aziende vitivinicole e olivicole, con incontri organizzati da Confapi Crotone e successivamente dalla Camera di Commercio di Cosenza.

Il progetto Exportely

Dietro Exportely c’è la visione dei tre fondatori calabresi di Who Knocks – Francesco Monteleone, Giovanni Piccolo e Alessandro Cariati – che hanno costruito un modello capace di mettere in relazione il sistema produttivo italiano con i mercati a più alto potenziale di crescita. «La Calabria può competere nel mondo non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma per il valore della sua identità», spiegano i promotori. «Le imprese del territorio custodiscono un patrimonio fatto di tradizioni, competenze e cultura che oggi rappresenta un vantaggio competitivo sempre più ricercato dai grandi mercati internazionali».

È la stessa visione condivisa da Giuseppe Ariobazzani, presidente dell’Accademia delle Imprese Europea: «L’export contemporaneo non vende soltanto prodotti. Vende territori, storie e cultura. Quando un olio, un vino o una specialità calabrese arrivano sulle tavole di Riad, Dubai o Mumbai, raccontano un’identità che nessun altro Paese può replicare».

Il significato di Exportely va oltre il calendario degli incontri istituzionali. La missione rappresenta il tentativo di costruire una nuova narrazione economica della Calabria: una regione che non chiede attenzione, ma offre opportunità; che non si limita a esportare eccellenze, ma ambisce ad attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e diventare un interlocutore stabile per i grandi player internazionali. Se gli obiettivi annunciati troveranno conferma nei prossimi mesi, il roadshow di luglio potrebbe segnare l’inizio di una stagione nuova, nella quale la Calabria non sarà più soltanto terra di produzioni d’eccellenza, ma una delle porte d’ingresso del Mezzogiorno verso i mercati dell’Asia e del Golfo.