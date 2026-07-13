Riattivazione servizio ferroviario Tpl linea Sibari-Metaponto-Taranto, Gallo: “In arrivo anche il treno della Magna Graecia”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Più collegamenti da subito sulla tratta Sibari-Rocca Imperiale e, da settembre, il treno della Magna Graecia, per unire Calabria, Basilicata e Puglia lungo la tratta Sibari-Taranto. Dopo anni di progressiva riduzione del numero dei treni e dei collegamenti, verrà dunque progressivamente riattivato il servizio di Trasporto pubblico locale sulla linea ferroviaria Sibari – Metaponto – Taranto”. Lo comunica l’assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

“A seguito di una minuziosa fase di programmazione e concertazione coordinata con il presidente Roberto Occhiuto – prosegue Gallo – siamo riusciti ad invertire una tendenza frutto di scelte politiche risalenti nel tempo, recependo le istanze di cittadini, associazioni, sindaci del territorio e amministrazioni locali, avviando un percorso di liberazione dall’isolamento ferroviario e infrastrutturale dell’alto Ionio cosentino, assicurando altresì all’intera Calabria collegamenti più efficienti con il corridoio adriatico”.

Nello specifico, a partire dal 13 settembre saranno attivati, con fermata anche nelle stazioni di Rocca Imperiale, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce e Villapiana, i treni della Magna Graecia, due coppie di treni Sibari-Taranto (con fermata anche in Basilicata presso le stazioni di Metaponto, Scanzano, Policoro Tursi e Nova Siri), con arrivi previsti a Taranto in mattinata e nel pomeriggio e partenze previste da Taranto verso Sibari nel primo e nel secondo pomeriggio.

Prevista anche una coppia di treni Rocca Imperiale-Sibari con connessione per Cosenza, in partenza da Rocca Imperiale la mattina e rientro da Cosenza la sera. Già dagli inizi di agosto, invece, per il periodo estivo, è prevista una riattivazione del servizio con il prolungamento dei treni Cosenza-Sibari fino a Rocca Imperiale (con fermate intermedie a Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce e Villapiana). Si tratta di 2 coppie di treni attivi tutti i giorni della settimana. Non è tutto: a breve è attesa la conferma, da parte di RFI. del nuovo collegamento (svolto con treno regionale) in coincidenza con la Freccia Sibari-Bolzano, sia per la partenza da Sibari alle 6:24, sia per l’arrivo a Sibari alle 22:33. L’assessore Gallo dichiara inoltre che per garantire questo obiettivo proseguirà il confronto, già a buon punto e prossimo alla definizione, con Trenitalia e RFI per l’attivazione di una coppia di treni Sibari-Metaponto in connessione con il servizio AV Sibari-Bolzano (arrivo previsto a Sibari alle circa 15 minuti prima della partenza della Freccia, e partenza prevista da Sibari circa 15 minuti dopo l’arrivo della Freccia). Per questo collegamento si segnala fin d’ora che sarà molto importante acquistare il biglietto unico dalla propria partenza regionale fino alla destinazione finale fuori Regione e viceversa, per garantirne la protezione in caso di ritardi.

Questo nuovo treno, una volta inserito in calendario, servirà tutte le stazioni dell’alto Ionio cosentino e della Basilicata fino a Metaponto, anche grazie alla collaborazione – preziosa per la riuscita dell’intera iniziativa Magna Graecia – con la Regione Basilicata, attraverso gli assessori Pasquale Pepe e Cosimo Latronico.

– Foto Regione Calabria –

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