Mattarella riceve una delegazione della LILT

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale una delegazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), guidata dal presidente nazionale, il professor Francesco Schittulli. Nel corso del colloquio, Schittulli ha riconfermato al presidente Mattarella “l’impegno della LILT per il superamento del modello sanitario ospedalecentrico, sottolineando come investire nella prevenzione rappresenti la via più efficace per ridurre l’incidenza e la mortalità dei tumori, contenendo peraltro le stesse liste d’attesa”.

Ampio spazio è stato dedicato ai nuovi progetti di educazione, formazione e aggiornamento sanitario promossi dalla LILT, come il progetto “One Health to Longevity”, rivolto agli operatori della salute secondo un approccio integrato alla tutela della persona, dell’animale e dell’ambiente, e il programma nazionale “Guadagnare Salute con la LILT”, che diffonde l’educazione alla prevenzione oncologica nelle scuole di ogni ordine e grado. Sempre con uno sguardo alle future generazioni, Schittulli ha sottolineato l’importanza di portare tra i banchi di scuola l’educazione all’affettività, e a un uso consapevole dei social media.

“Essere ricevuti per la terza volta dal Presidente Mattarella è per la LILT un grande onore che rinnoviamo con estrema gratitudine e che conferma la sensibile attenzione delle più alte Istituzioni per il nostro quotidiano impegno al fianco dei pazienti oncologici e delle loro famiglie – ha dichiarato Francesco Schittulli -. La vicinanza del Capo dello Stato alla nostra missione – ha aggiunto – è per noi un ulteriore stimolo a proseguire nella diffusione della cultura della prevenzione come metodo di vita. Qualcosa in cui crediamo con autentica rivoluzione culturale, al servizio della salute del nostro Paese”.

Nel corso dell’incontro, Francesco Schittulli ha inoltre informato il Capo dello Stato dei progetti di ricerca al vaglio del Comitato Scientifico Nazionale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito diagnostico e terapeutico, finalizzati a individuare i tumori in fase sempre più precoce e a personalizzare i percorsi di cura.

Infine, il presidente nazionale della LILT ha informato il Presidente Mattarella dei due appuntamenti romani che vedranno la LILT protagonista: gli Stati Generali del Volontariato, in programma il 29 e 30 settembre, e gli Stati Generali per l’Umanizzazione delle Cure, il 10 dicembre. Al termine dell’udienza, Schittulli ha consegnato al presidente della Repubblica la Carta per l’Umanizzazione dei Diritti del Malato Oncologico, il documento con cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori chiede di dare voce e tutela alla dignità delle persone colpite da patologie oncologiche e ai loro familiari, e ha fatto dono de “L’Albero della Prevenzione”, opera in tiratura unica del Maestro Gerardo Sacco.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).