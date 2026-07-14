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Salerno, 58enne trovato morto in casa: ipotesi omicidio

| 14 Luglio 2026 12:02 | 0 commenti

Salerno, 58enne trovato morto in casa: ipotesi omicidio

AdnKronos
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(Adnkronos) – La procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita questa mattina all’alba a Pagani in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini.  

Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.  

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