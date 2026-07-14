L’ELENCO – Operazione Epicentro 2-Matrix: i nomi degli arrestati

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Sono tre le ordinanze cautelari relative alla maxi operazione contro la ‘ndrangheta scattata a Reggio Calabria e messa a segno da Carabinieri e Polizia con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Complessivamente 79 persone raggiunte da una ordinanza di custodia di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Disposti inoltre anche diversi sequestri di aziende e patrimoni. Ecco i nomi degli arrestati ripartiti per operazione (IN AGGIORNAMENTO)
Operazione Epicentro 2
- AMATO Damiano, Melito Porto Salvo 23.10.1992, custodia in carcere.
- BERLINGERI Santino detto “Spillo”, Melito di Porto Salvo 23.6.1994, custodia in carcere.
- CIVITALIANI Angelo, detto “Tigna” o “Tignusu”, Reggio Calabria 17.10.1983, custodia in carcere.
- MERCURIO Michele, Reggio Calabria 9.5.2003, custodia in carcere.
- MORELLI Andrea, Reggio Calabria 6.9.1982, custodia in carcere.
- MORELLI Fabio detto “Ciccio”, Melito di Porto Salvo 19.4.1988, custodia in carcere.
- MORELLI Santo, detto “Santino” o “Rocco”, Melito di Porto Salvo 8.11.1992, custodia in carcere.
- MORELLO Armando Damiano, detto “Armandino”, Melito di Porto Salvo 26.1.1995, custodia in carcere.
- STRANGIO Domenico, San Luca (RC) 27.12.1967, custodia in carcere.
- VIGLIAROLO Antonino, detto “Nino il Barbiere”, Scilla (RC) 22.11.1997, custodia in carcere.
- BENESTARE Giorgio, detto “Franco”, Reggio Calabria 24.5.1960, custodia in carcere.
- POLIMENI Antonio detto “Troiu”, Reggio Calabria 25.3.1972, custodia in carcere.
- CARACCIOLO Fortunato, Reggio Calabria 8.4.1990, custodia in carcere.
- D’AGOSTINO Demetrio detto “Stirato”, Reggio Calabria 27.6.1986, custodia in carcere.
- D’AGOSTINO Giuseppe detto “Stirato”, Reggio Calabria 8.9.1947, custodia in carcere.
- D’AGOSTINO Ernesto detto “Stirato”, Reggio Calabria 4.10.1983, custodia in carcere.
- MERENDA Fabio, Reggio Calabria il 21.6.1980, custodia in carcere.
- DE STEFANO Giuseppe detto “Peppone”, Reggio Calabria 19.10.1994, custodia in carcere.
- POLIMENI Stefano Reggio Calabria 23.7.1987, custodia in carcere.
- SAPONE Francesco Reggio Calabria 3.3.1977, custodia in carcere.
- SCARPELLA Giacomo Reggio Calabria 7.10.1978, custodia in carcere.
- TEGANO Mariano, Reggio Calabria 12.12.1993 custodia in carcere.
- TELLI Guglielmo, Reggio Calabria 30/11/1981, custodia in carcere.
- BUDA Rocco, Reggio Calabria 14.1.1992, custodia in carcere.
- AGOSTINO Giuseppe, Reggio Calabria 17/12/1970, custodia in carcere.
- AMADDEO Antonio, Reggio Calabria 21/12/1967, custodia in carcere.
- BARBARO Davide, Reggio Calabria il 16/10/1990 custodia in carcere.
- BEVILACQUA Mario, Reggio Calabria 10/08/1974, custodia in carcere.
- CILIONE Fabio, Reggio Calabria il 22/05/1976, custodia in carcere.
- GALIMI Sebastiano, Reggio Calabria 27/06/1985, custodia in carcere.
- GATTO Francesco, Reggio Calabria 21/01/1970, custodia in carcere.
- GIOE’ Salvatore Primo, Reggio Calabria 20/01/1969, custodia in carcere.
- LAHAMI Kaled, Reggio Calabria 26/08/1995, custodia in carcere.
- MONTELEONE Lorenzo, Reggio Calabria 01/06/1986, custodia in carcere.
- MORABITO Domenico, Reggio Calabria 01/06/1958, custodia in carcere.
- MORABITO Giovanni detto “Ivan”, Reggio Calabria 10/11/1992, custodia in carcere.
- VALENZISE Carmelo detto “u zocculu”, Reggio Calabria 28/07/1966, custodia in carcere.
- MORABITO Michele, Reggio Calabria 15/06/1991, custodia in carcere.
- MORABITO Riccardo, Reggio Calabria 15/02/1996, custodia cautelare in carcere.
- MURINA Carmelo Consolato, Reggio Calabria 23/05/1964, custodia in carcere.
- PASSALACQUA Stefano, Catanzaro 09/08/1995, custodia in carcere.
- MUSCARA’ Salvatore, Polistena 14/05/98, custodia in carcere.
- MANDALARI Marco Antonio, Reggio Calabria 24/12/1993, custodia in carcere.
- PANELLA Samuele, Reggio Calabria 06/10/2003, custodia in carcere.
- PELLEGRINO Santo, Reggio Calabria 23/05/1994, custodia in carcere.
- MORABITO Gaetano, Reggio Calabria 21/06/1987, custodia in carcere.
- MORELLI Roberto, Melito Porto Salvo il 15/11/1971, arresti domiciliari
- LODDO Annunziato Luigi, Reggio Calabria 20/01/1974, arresti domiciliari
- BEVILACQUA Massimo, Reggio Calabria 24/03/1976, arresti domiciliari
- BERLINGERI Patrizio, Melito Porto Salvo 16/11/1989, arresti domiciliari
- ABOULKHAIR Youssef, Marocco 01/12/1989, arresti domiciliari
- RUGOLINO Fortunato, Reggio Calabria 27.3.1943, arresti domiciliari
Operazione Matrix
- CHIRICO Gaetano, Reggio Calabria 25.10.1974, custodia in carcere.
- ERBI Aldo, Reggio Calabria 12.7.1977, custodia in carcere.
- GATTUSO Nicola, Reggio Calabria 20.5.1965, custodia in carcere.
- MARINO Fortunato, Reggio Calabria 15.4.1963, custodia in carcere.
- MARINO Giuseppe, Reggio Calabria 10.11.1975, custodia in carcere.
- MEGALE Pietro, Reggio Calabria 27.1.1971, custodia in carcere.
- MESSINA Vincenzo, Reggio Calabria 9.05.1981, custodia in carcere.
- PITARELLI Demetrio, Reggio Calabria 25.6.1975, custodia in carcere.
- SARACENO Giuseppe Daniele, detto “Pino”, Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) 19.07.1964, custodia in carcere.
- SARICA Domenico, Reggio Calabria 27.9.1987, custodia in carcere.
- STILLITTANO Domenico, Reggio Calabria 12.9.2001, custodia in carcere.
- ZUMBO Nicola Antonio, detto “Nico”, Reggio Calabria 8.10.1968, custodia in carcere.
Sequestri Preventivi
- Saraceno Impianti e Costruzioni S.a.s. di Saraceno Carmelo & C., con sede a Palmi in via San Leonardo 172;
- Levante Costruzioni S.r.l., con sede legale a Corigliano-Rossano in Contrada Toscano Iole s.n.c.;
- “GC Consulting di Gaetano Chirico”;
- A.S.D. Aster 014, formalmente rappresentata da Vincenzo Tramontana;
- A.S.D. Aster Future, formalmente rappresentata da Emanuele Quattrone;
- A.S.D. Italica XXI, formalmente rappresentata da Rocco Bilardi;
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