L’ELENCO – Operazione Epicentro 2-Matrix: i nomi degli arrestati

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Sono tre le ordinanze cautelari relative alla maxi operazione contro la ‘ndrangheta scattata a Reggio Calabria e messa a segno da Carabinieri e Polizia con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Complessivamente 79 persone raggiunte da una ordinanza di custodia di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Disposti inoltre anche diversi sequestri di aziende e patrimoni. Ecco i nomi degli arrestati ripartiti per operazione (IN AGGIORNAMENTO)

Operazione Epicentro 2

AMATO Damiano, Melito Porto Salvo 23.10.1992, custodia in carcere. BERLINGERI Santino detto “Spillo”, Melito di Porto Salvo 23.6.1994, custodia in carcere. CIVITALIANI Angelo, detto “Tigna” o “Tignusu”, Reggio Calabria 17.10.1983, custodia in carcere. MERCURIO Michele, Reggio Calabria 9.5.2003, custodia in carcere. MORELLI Andrea, Reggio Calabria 6.9.1982, custodia in carcere. MORELLI Fabio detto “Ciccio”, Melito di Porto Salvo 19.4.1988, custodia in carcere. MORELLI Santo, detto “Santino” o “Rocco”, Melito di Porto Salvo 8.11.1992, custodia in carcere. MORELLO Armando Damiano, detto “Armandino”, Melito di Porto Salvo 26.1.1995, custodia in carcere. STRANGIO Domenico, San Luca (RC) 27.12.1967, custodia in carcere. VIGLIAROLO Antonino, detto “Nino il Barbiere”, Scilla (RC) 22.11.1997, custodia in carcere. BENESTARE Giorgio, detto “Franco”, Reggio Calabria 24.5.1960, custodia in carcere. POLIMENI Antonio detto “Troiu”, Reggio Calabria 25.3.1972, custodia in carcere. CARACCIOLO Fortunato, Reggio Calabria 8.4.1990, custodia in carcere. D’AGOSTINO Demetrio detto “Stirato”, Reggio Calabria 27.6.1986, custodia in carcere. D’AGOSTINO Giuseppe detto “Stirato”, Reggio Calabria 8.9.1947, custodia in carcere. D’AGOSTINO Ernesto detto “Stirato”, Reggio Calabria 4.10.1983, custodia in carcere. MERENDA Fabio, Reggio Calabria il 21.6.1980, custodia in carcere. DE STEFANO Giuseppe detto “Peppone”, Reggio Calabria 19.10.1994, custodia in carcere. POLIMENI Stefano Reggio Calabria 23.7.1987, custodia in carcere. SAPONE Francesco Reggio Calabria 3.3.1977, custodia in carcere. SCARPELLA Giacomo Reggio Calabria 7.10.1978, custodia in carcere. TEGANO Mariano, Reggio Calabria 12.12.1993 custodia in carcere. TELLI Guglielmo, Reggio Calabria 30/11/1981, custodia in carcere. BUDA Rocco, Reggio Calabria 14.1.1992, custodia in carcere. AGOSTINO Giuseppe, Reggio Calabria 17/12/1970, custodia in carcere. AMADDEO Antonio, Reggio Calabria 21/12/1967, custodia in carcere. BARBARO Davide, Reggio Calabria il 16/10/1990 custodia in carcere. BEVILACQUA Mario, Reggio Calabria 10/08/1974, custodia in carcere. CILIONE Fabio, Reggio Calabria il 22/05/1976, custodia in carcere. GALIMI Sebastiano, Reggio Calabria 27/06/1985, custodia in carcere. GATTO Francesco, Reggio Calabria 21/01/1970, custodia in carcere. GIOE’ Salvatore Primo, Reggio Calabria 20/01/1969, custodia in carcere. LAHAMI Kaled, Reggio Calabria 26/08/1995, custodia in carcere. MONTELEONE Lorenzo, Reggio Calabria 01/06/1986, custodia in carcere. MORABITO Domenico, Reggio Calabria 01/06/1958, custodia in carcere. MORABITO Giovanni detto “Ivan”, Reggio Calabria 10/11/1992, custodia in carcere. VALENZISE Carmelo detto “u zocculu”, Reggio Calabria 28/07/1966, custodia in carcere. MORABITO Michele, Reggio Calabria 15/06/1991, custodia in carcere. MORABITO Riccardo, Reggio Calabria 15/02/1996, custodia cautelare in carcere. MURINA Carmelo Consolato, Reggio Calabria 23/05/1964, custodia in carcere. PASSALACQUA Stefano, Catanzaro 09/08/1995, custodia in carcere. MUSCARA’ Salvatore, Polistena 14/05/98, custodia in carcere. MANDALARI Marco Antonio, Reggio Calabria 24/12/1993, custodia in carcere. PANELLA Samuele, Reggio Calabria 06/10/2003, custodia in carcere. PELLEGRINO Santo, Reggio Calabria 23/05/1994, custodia in carcere. MORABITO Gaetano, Reggio Calabria 21/06/1987, custodia in carcere. MORELLI Roberto, Melito Porto Salvo il 15/11/1971, arresti domiciliari LODDO Annunziato Luigi, Reggio Calabria 20/01/1974, arresti domiciliari BEVILACQUA Massimo, Reggio Calabria 24/03/1976, arresti domiciliari BERLINGERI Patrizio, Melito Porto Salvo 16/11/1989, arresti domiciliari ABOULKHAIR Youssef, Marocco 01/12/1989, arresti domiciliari RUGOLINO Fortunato, Reggio Calabria 27.3.1943, arresti domiciliari

Operazione Matrix

CHIRICO Gaetano, Reggio Calabria 25.10.1974, custodia in carcere. ERBI Aldo, Reggio Calabria 12.7.1977, custodia in carcere. GATTUSO Nicola, Reggio Calabria 20.5.1965, custodia in carcere. MARINO Fortunato, Reggio Calabria 15.4.1963, custodia in carcere. MARINO Giuseppe, Reggio Calabria 10.11.1975, custodia in carcere. MEGALE Pietro, Reggio Calabria 27.1.1971, custodia in carcere. MESSINA Vincenzo, Reggio Calabria 9.05.1981, custodia in carcere. PITARELLI Demetrio, Reggio Calabria 25.6.1975, custodia in carcere. SARACENO Giuseppe Daniele, detto “Pino”, Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) 19.07.1964, custodia in carcere. SARICA Domenico, Reggio Calabria 27.9.1987, custodia in carcere. STILLITTANO Domenico, Reggio Calabria 12.9.2001, custodia in carcere. ZUMBO Nicola Antonio, detto “Nico”, Reggio Calabria 8.10.1968, custodia in carcere.

Sequestri Preventivi