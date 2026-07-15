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A Giffoni56 anche Giovanni Allevi: il 21 luglio incontra i Juror

| 15 Luglio 2026 23:35 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 15 lug. (askanews) – Continua ad arricchirsi il parterre di ospiti di #Giffoni56. Il prossimo 21 luglio il Giffoni Film Festival accoglierà Giovanni Allevi, compositore, filosofo, scrittore e direttore d’orchestra, che incontrerà i giovani giurati della manifestazione, in un confronto dedicato ai temi della creatività, della fragilità, del coraggio e della forza trasformativa dell’arte.

L’incontro si inserisce nel calendario del festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno), dedicato al tema “Le cose impossibili”, filo conduttore di un’edizione che invita le nuove generazioni a riflettere sul cambiamento, sul futuro e sulla capacità di trasformare i limiti in opportunità.

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