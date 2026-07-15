L. elettorale, Vannacci: Meloni faccia votare emendamento Fn, tiri fuori attributi

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Roma, 15 lug. (askanews) – “Dopo il disastro di ieri Meloni ha un’altra opportunità oggi: far votare l’emendamento di Fn che propone le preferenze senza alcun capolista bloccato. Venga in Aula, parli con i capigruppo del centrodestra, si scateni, tiri fuori gli attributi perchè la partita non è ancora persa, ci vuole solo la volontà per vincerla”. Così in un video sui social il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci.
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