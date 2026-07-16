Autonomia, Calderoli: bene primo ok Senato a forme speciali per Regioni Nord

Roma, 16 lug. (askanews) – Via libera del Senato agli atti di indirizzo sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le quattro Regioni che hanno richiesto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Approvate dall’Aula le relazioni sulle richieste di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per le funzioni relative alle materie Protezione civile, Previdenza complementare e integrativa, Professioni, Tutela della salute-Coordinamento della finanza pubblica.

“Il cammino delle intese preliminari prosegue in Parlamento, nel pieno rispetto dei tempi. Oggi è arrivato l’ok del Senato e settimana prossima inizierà l’esame alla Camera, mantenendo un ritmo costante. Passo dopo passo la meta si avvicina sempre di più, continueremo a lavorare per regalare ai territori questa grande opportunità. Autonomia fa rima con responsabilità e trasparenza, non mi stancherò mai di ripeterlo e intendo andare fino in fondo”, ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.