Da Concato a Moro e Masini, Sanremo si accende di Big per ‘La Notte dei Fiori’

(Adnkronos) – Saranno la grande musica della scuola genovese e i successi del Festival i protagonisti de ‘La Notte dei Fiori’, l’evento che sabato 25 luglio accenderà l’estate di Sanremo. La serata intreccerà un tributo ai cantautori liguri, da Gino Paoli a De André, con un omaggio alle canzoni più celebri della storia della kermesse.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos sul palco di Pian di Nave saliranno: Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Roshelle, il duo Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

A guidare la serata saranno Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, con le incursioni comiche di Federico Basso e Antonio Ornano. La serata si aprirà nel segno di Gino Paoli, scomparso lo scorso marzo, con la sua ‘4 amici al bar’, poi ‘Una Lunga Storia d’Amore’ sarà affidata a Fabio Concato, mentre la voce di Tosca farà rivivere la magia de ‘La Gatta’.

Il repertorio di Fabrizio De André sarà presente, tra gli altri, con ‘Amore che vieni, amore che vai’ eseguita da Maria Antonietta & Colombre, e una versione corale de “Il pescatore”. A Luigi Tenco sarà dedicato ‘Ciao Amore Ciao’ nell’interpretazione del vincitore delle Nuove Proposte al Festival 2026 Nicolò Filippucci, e ‘Mi sono innamorato di te’ cantata da Angelica Bove.

Umberto Bindi verrà omaggiato da Tosca con ‘Il Nostro Concerto’ mentre Roshelle ricorderà Bruno Lauzi con ‘L’appuntamento’ e ‘ Ritornerai’. Alcuni brani di Ivano Fossati saranno affidati a Marco Masini (‘La musica che gira intorno’), Anna Tatangelo (‘E non finisce mica il cielo’) e Fabrizio Moro (‘La mia banda suona il rock’).

Sono previsti anche momenti dedicati ai successi del Festival, da ‘Portami via’ di Fabrizio Moro e la sua ‘Portami via’, a ‘Disperato’ di Marco Masini fino a ‘Cinque giorni’ di Michele Zarrillo cantata da Anna Tatangelo. Nel cast anche Cristina D’Avena, con 3 sue intramontabili sigle scritte da autori liguri, e un gioco musicale / medley di successi sanremesi cantato da Sabrina Salerno.

‘La Notte dei Fiori’ è il primo grande evento nato dal nuovo accordo tra Rai e il Comune di Sanremo. L’evento rientra infatti nella convenzione che ha confermato la permanenza del Festival al Teatro Ariston, con l’obiettivo di rendere la città un polo musicale per tutto l’anno, creando un collegamento diretto con il Festival della Canzone Italiana. La serata verrà trasmessa in prima serata su Rai1 sabato 29 agosto.