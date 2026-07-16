DSV festeggia 50 anni con uno sguardo al futuro

Milano, 16 lug. (askanews) – Non un punto di arrivo ma un punto di partenza: nella cornice di Terrazza Martini, DSV, gruppo internazionale specializzato in servizi di trasporto e logistica, ha celebrato con collaboratori e partner i cinquant’anni dalla sua fondazione, aprendo un nuovo capitolo della propria storia con la presentazione della strategia “Leverage to Lead”. Un percorso iniziato nel 1976 da un’intuizione imprenditoriale che, attraverso crescita, acquisizioni e innovazione, ha trasformato DSV in uno dei principali operatori globali del trasporto e della logistica.”DSV è nata da una semplice intuizione di dieci autotrasportatori danesi che, cinquant’anni fa, hanno capito l’importanza di unirsi per dare vita a una realtà più forte, più rappresentativa e capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Oggi, dopo mezzo secolo, quella visione si dimostra ancora estremamente attuale e significativa” ha dichiarato Alfrego Gaio, Senior Vice President di DSV Air & Sea.In uno scenario segnato da supply chain sempre più complesse, trasformazione digitale e nuove sfide geopolitiche, “Leverage to Lead” definisce le priorità di DSV fino al 2030. Una strategia che punta a valorizzare la nuova dimensione del Gruppo attraverso investimenti in tecnologia, intelligenza artificiale, sostenibilità e sviluppo delle competenze, con l’obiettivo di rendere la logistica un vantaggio competitivo per le imprese.”Raccontare questi 50 anni di storia di DSV significa parlare di un’azienda che non si è limitata a trasportare prodotti o gestire la movimentazione delle merci, ma che ha saputo accompagnare l’evoluzione della supply chain in un mercato in continua trasformazione. Oggi credo che il ruolo di un operatore logistico sia quello di essere un vero partner per i propri clienti, supportandoli nel percorso di crescita e nell’evoluzione naturale del loro business” ha aggiunto Davide Uracchi, Managing Director di DSV Contract Logistics.Anche in Italia questo percorso si traduce in una crescita costante: più sedi, più persone, una rete logistica sempre più estesa e una capacità di servizio in continua evoluzione.”I risultati raggiunti non rappresentano un punto d’arrivo, ma una solida base da cui partire per affrontare la prossima fase di crescita. Continueremo a investire nelle competenze, nell’innovazione e nelle persone, con l’obiettivo di supportare sempre meglio i nostri clienti e accompagnarli nelle sfide future” ha concluso Roberto Scarrone, Managing Director di DSV Road.Cinquant’anni di storia rappresentano così il nuovo punto di partenza per una nuova fase di crescita, con l’ambizione di continuare a guidare l’evoluzione della logistica globale.