Stefano Bollani in due serate d’eccezione con Daniel Harding

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Roma, 16 lug. (askanews) – Stefano Bollani sarà protagonista di
un doppio appuntamento insieme a Daniel Harding e all’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: domani 17 luglio a
Roma alla Basilica di Massenzio (ore 21.00) e il 18 luglio in
Piazza del Campo a Siena per il Concerto per l’Italia (ore 21.30).
In programma, in entrambe le serate, Alborada del gracioso di
Maurice Ravel, la Rhapsody in Blue di George Gershwin nella
versione per jazz band e i Quadri di un’esposizione di Modest
Musorgskij nell’orchestrazione di Ravel.
L’appuntamento romano del 17 luglio si inserisce nel cartellone
di Massenzio – Estate 2026, la rassegna con cui l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia torna, dopo 47 anni, alla Basilica di
Massenzio per un mese di concerti sotto le stelle. Ad accogliere
il pubblico sarà il nuovo allestimento temporaneo firmato dallo
Studio Internazionale Alvisi Kirimoto, concepito come naturale
evoluzione del recente intervento di riqualificazione del sito e
pensato per dialogare con il contesto storico monumentale
attraverso un linguaggio contemporaneo ma misurato.
Il 18 luglio Bollani, Harding e l’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia saranno in Piazza del Campo per il
Concerto per l’Italia, inserito, come da tradizione, nel quadro
del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026.
Realizzato con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, dell’Accademia Chigiana e in collaborazione con il Comune
di Siena e la RAI, il concerto si annuncia come uno degli
appuntamenti di punta dell’estate, vero e proprio rito collettivo capace di unire grande musica, spazio iconico e partecipazione del pubblico.
La collaborazione tra Stefano Bollani, Daniel Harding e
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si
inserisce in un percorso artistico consolidato. Nel corso della
sua carriera, Bollani si è esibito più volte con l’Orchestra di
Santa Cecilia ed è tra i pianisti che hanno collaborato con
Daniel Harding nell’ambito del repertorio sinfonico, affiancando
la sua attività jazzistica a un’intensa presenza nelle principali istituzioni musicali internazionali.
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