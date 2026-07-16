Stefano Bollani in due serate d’eccezione con Daniel Harding

Roma, 16 lug. (askanews) – Stefano Bollani sarà protagonista di

un doppio appuntamento insieme a Daniel Harding e all’Orchestra

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: domani 17 luglio a

Roma alla Basilica di Massenzio (ore 21.00) e il 18 luglio in

Piazza del Campo a Siena per il Concerto per l’Italia (ore 21.30).

In programma, in entrambe le serate, Alborada del gracioso di

Maurice Ravel, la Rhapsody in Blue di George Gershwin nella

versione per jazz band e i Quadri di un’esposizione di Modest

Musorgskij nell’orchestrazione di Ravel.

L’appuntamento romano del 17 luglio si inserisce nel cartellone

di Massenzio – Estate 2026, la rassegna con cui l’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia torna, dopo 47 anni, alla Basilica di

Massenzio per un mese di concerti sotto le stelle. Ad accogliere

il pubblico sarà il nuovo allestimento temporaneo firmato dallo

Studio Internazionale Alvisi Kirimoto, concepito come naturale

evoluzione del recente intervento di riqualificazione del sito e

pensato per dialogare con il contesto storico monumentale

attraverso un linguaggio contemporaneo ma misurato.

Il 18 luglio Bollani, Harding e l’Orchestra dell’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia saranno in Piazza del Campo per il

Concerto per l’Italia, inserito, come da tradizione, nel quadro

del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026.

Realizzato con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di

Siena, dell’Accademia Chigiana e in collaborazione con il Comune

di Siena e la RAI, il concerto si annuncia come uno degli

appuntamenti di punta dell’estate, vero e proprio rito collettivo capace di unire grande musica, spazio iconico e partecipazione del pubblico.

La collaborazione tra Stefano Bollani, Daniel Harding e

l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si

inserisce in un percorso artistico consolidato. Nel corso della

sua carriera, Bollani si è esibito più volte con l’Orchestra di

Santa Cecilia ed è tra i pianisti che hanno collaborato con

Daniel Harding nell’ambito del repertorio sinfonico, affiancando

la sua attività jazzistica a un’intensa presenza nelle principali istituzioni musicali internazionali.