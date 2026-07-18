Atletica, Europei U18: Doualla regina nei 100. Inno a squarciagola

Roma, 18 lug. (askanews) – “L’obiettivo era essere la più spensierata possibile”. È tutta nella serenità ritrovata la chiave del trionfo di Kelly Doualla, nuova campionessa europea under 18 dei 100 metri. La 16enne azzurra ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Rieti con lo straordinario tempo di 11.14 (+0.6), migliorando il primato europeo di categoria e pareggiando il crono che fa di lei la seconda italiana di sempre insieme a Manuela Levorato.

“Ho capito in questa stagione che se arrivo con l’ansia non posso fare nulla – racconta la sprinter del Cus Pro Patria Milano -. Durante il riscaldamento ascoltavo musica e ridevo con il mio allenatore. Correre in Italia mi ha tolto pressione: conoscevo la pista e volevo fare una bella figura. Ci sono riuscita”.

Doualla ha dominato la finale con un vantaggio di 32 centesimi sulla greca Apostolia Antonatou (11.46), mentre il bronzo è andato alla britannica Celine Obinna-Alo (11.50). Un successo costruito con lucidità, seguendo il piano preparato con il tecnico Walter Monti. “I tre turni erano stati studiati in precedenza e abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Prima arrivare in finale, poi conquistare una buona corsia, la numero 5 che è la mia preferita”.

L’azzurra non si è lasciata condizionare dal ruolo delle rivali. “Sono arrivate qui tutte fortissime. Io non avevo il miglior tempo stagionale e un po’ di ansia c’era, ma conoscevo il mio valore e molte di loro le avevo già affrontate all’Eyof”. Solo dopo il traguardo ha realizzato la portata della prestazione: “L’11.14? Non me ne ero accorta. L’ho visto uscendo dalla pista e non potevo chiedere di meglio”.

Decisivo anche il sostegno del pubblico dello stadio Guidobaldi. “Ringrazio Rieti: hanno vissuto ogni mia gara, dalle batterie alla finale. Si sentiva il loro calore. Ho cantato l’inno italiano a squarciagola: è stato bellissimo e tutto il pubblico lo ha cantato con me”. (Foto Grana Fidal)