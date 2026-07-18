Elezioni,Tajani: si vota piu’o meno a scadenza,detassare tredicesime basse

Roma, 18 lug. (askanews) – Le prossime elezioni politiche previste in autunno 2027 si terranno “a scadenza naturale, mese più,mese meno. Altro che centrodestra diviso: questo sarà il governo più longevo della Repubblica, prima di questo c’è stato solo un governo Berlusconi”. Parola del vicepremier Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, che in una intervista al Messaggero, indica una piattaforma prioritaria di Forza Italia per governo e centrodestra. Ovvero: “riduzione della pressione fiscale, detassazione delle tredicesime, aumento delle agevolazioni fiscali specie per igiovani, aumento della sicurezza dei cittadini”.

“Le ideologie – sottolinea Tajani- non mi interessano, so-

no un pragmatico”. Ed in particolare la detassazione delle tredicesime,”si può fare partendo da quelle più basse, che

possono essere detassate al 100% e poi andando a scalare verso l’alto” . Puntando trovare le necessarie coperture con “investimenti seri dai fondi privati,per esempio nelle opere infrastrutturali e nei progetti sull’intelligenza artificiale” contando sul fatto che “i privati investono se c’è fiducia e stabilità: quella che vogliamo dare con la legge elettorale e che il governo di centrdestra ha garantito in questi anni”.

Di contro, Tajani vede gli avversari del centrosinistra divisi sui fondamentali per un programma di governo alternativo, dalla politica fiscale a quella internazionale. “Ci spieghino – afferma il segretario di Fi – cosa vogliono fare con la patrimoniale e le successioni e se stanno con l’Ucraina o con la Russia. Pensino al flop della manifestazione di Napoli, al fatto che gli elettori del centro di centrosinistra sono orfani. Il loro è un campo stretto, un campo corto. E i governi non

si fanno sulle preferenze, ma sulla politica estera e su quella

economica”.