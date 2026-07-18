Referendum sui sottosegretari, la Regione Calabria ricorre al Tar

4 minuti per la lettura

L’Avvocatura della Regione Calabria ha predisposto il ricorso al Tar contro la pronuncia dell’ufficio centrale per il referendum della Corta d’Appello che aveva accolto il ricorso dell’opposizione sui sottosegretari

«A ricorso risponderemo con ricorso» aveva detto il presidente Occhiuto una decina di giorni fa, annunciando la volontà della Cittadella di impugnare, dopo averci ragionato un po’ su con gli uffici, l’ordinanza dell’ufficio centrale della Corte d’Appello di Catanzaro che ha disposto il referendum sui sottosegretari.

Con un decreto dell’Avvocatura regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, si dà il via alla proposizione del ricorso al Tar e si affida la difesa alle avvocate Angela Marafioti e Franceschina Talarico. Il ricorso – contro un provvedimento che viene definito «abnorme, illegittimo e gravemente lesivo degli interessi della Regione Calabria» – rappresenta l’ultimo (per ora) capitolo di una vicenda iniziata dopo la richiesta di referendum presentata dalla minoranza consiliare (e in precedenza da un comitato civico) sulla legge che ha modificato lo Statuto reintroducendo i sottosegretari. In un primo momento il segretario generale del Consiglio regionale aveva ritenuto improcedibile la richiesta referendaria, richiamando la modifica alla legge regionale n. 45 del 2025 che aveva escluso dal referendum le revisioni statutarie parziali di carattere organizzativo. Decisione ribaltata dall’Ufficio centrale regionale, che ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum e ordinato la prosecuzione della procedura.

Contro questa pronuncia adesso si muove la Regione, proseguendo sulla linea difensiva già sostenuta nel procedimento davanti all’Ufficio centrale.

L’inammissibilità del ricorso

La prima eccezione che era stata formulata dall’Avvocatura regionale riguardava la stessa possibilità di impugnare l’atto adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale. Nella memoria difensiva depositata davanti all’Ufficio centrale, la Regione sostiene infatti che la determinazione contestata non costituisca un provvedimento autonomamente impugnabile, ma una semplice nota priva di natura provvedimentale.

IL NODO DELLA COMPETENZA

L’Avvocatura contestava poi la competenza dello stesso Ufficio centrale regionale a pronunciarsi sulla vicenda. È il punto centrale ora del ricorso al Tar. Secondo la Regione, infatti, l’organo non avrebbe natura giurisdizionale e non potrebbe quindi esercitare funzioni assimilabili a quelle di un giudice, né tantomeno valutare questioni di legittimità costituzionale (i consiglieri di minoranza l’avevano sollevata, ma i giudici della Corte d’Appello non hanno ritenuto di portarla avanti).

L’ufficio centrale per il referendum è un organo previsto nella legge regionale che disciplina il referendum statutario. Nella prima stesura della legge, entrava in scena solo con l’avvicinarsi del voto. Dunque in una fase successiva all’indizione dello stesso referendum, con il legislatore che gli riconosceva una funzione di garanzia e verifica sulle operazioni di voto. Con la modifica alla legge introdotta pochi mesi dopo, il legislatore ha aggiunto un’unica ipotesi di intervento anticipato dell’Ufficio centrale: decidere sui ricorsi contro la dichiarazione di irregolarità della richiesta referendaria adottata dal Segretario generale.

Si tratta di un atto diverso da quello impugnato dalla minoranza: è l’atto che il segretario può adottare in fase di «verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata». Subentra quindi quando l’istruttoria del referendum popolare è stata già avviata. In questo caso il segretario ha firmato un verbale di improcedibilità, richiamando la legge regionale che esclude il ricorso alla consultazione per le revisioni parziali di statuto.

PROBLEMI DI VUOTO NORMATIVO

Il punto è che la legge non disciplina espressamente cosa accade quando il segretario generale ritiene che il referendum non possa neppure essere avviato. Regola le verifiche sulle firme e sulla documentazione, ma non individua il rimedio contro una pronuncia di improcedibilità come quella adottata in questa vicenda.

Anche il modo in cui si inserisce nella norma il ruolo dell’ufficio centrale è problematico. L’articolo 11 stabilisce che deve costituirsi entro il ventesimo giorno antecedente a quello per la votazione. Ma l’articolo 9, prima citato, prevede che possa essere chiamato in causa per decidere sui ricorsi contro dichiarazioni di irregolarità. In altre parole, la disciplina attribuisce all’Ufficio un potere in una fase del procedimento che, secondo un’altra disposizione della stessa legge, precede addirittura la sua costituzione.

Pronunciandosi sul ricorso della minoranza, l’Ufficio centrale ha riconosciuto questo difetto di coordinamento tra le disposizioni della legge regionale. Ha però ritenuto che tale lacuna non potesse tradursi nell’assenza di tutela per i promotori del referendum e, attraverso un’interpretazione sistematica della normativa – richiamando anche la giurisprudenza costituzionale –, ha affermato la propria competenza a decidere sulla controversia.

LE MODIFICHE ALLO STATUTO

C’è poi la questione di merito. L’Avvocatura sostiene che la legge sui sottosegretari non alteri l’impianto dello Statuto regionale, ma introduca esclusivamente disposizioni di carattere organizzativo riguardanti il funzionamento della Giunta. Da qui la conclusione secondo cui la modifica rientrerebbe tra quelle revisioni statutarie parziali che il legislatore regionale ha inteso sottrarre al referendum confermativo.