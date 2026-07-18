Mondiali, conferenze stampa dei finalisti aperte al pubblico pagante

Roma, 18 lug. (askanews) – Crescono le polemiche attorno alla FIFA alla vigilia della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. L’organismo guidato da Gianni Infantino ha deciso di trasformare le tradizionali conferenze stampa dei finalisti in un evento aperto al pubblico, ma con ingresso a pagamento, nell’ambito del Fanatics Fest in programma al Javits Center di New York.

L’incontro con i media, che si è svolto nella notte italiana, ha visto salire sul palco i commissari tecnici Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, accompagnati da un calciatore per ciascuna nazionale. A differenza della consuetudine, la conferenza non si svolgerà allo stadio della finale, il MetLife Stadium di East Rutherford, né alla vigilia immediata della partita, ma è stata anticipata di 24 ore e inserita nel programma dell’evento organizzato dalla FIFA insieme allo sponsor Fanatics.

A far discutere sono soprattutto i prezzi dei biglietti: 81 dollari per gli adulti e 35 per i bambini. Gli organizzatori avevano annunciato che il pubblico avrebbe potuto assistere agli interventi e, in teoria, anche rivolgere domande ai protagonisti, anche se la presenza di centinaia di giornalisti accreditati ha reso impossibile un ampio coinvolgimento dei tifosi.

L’evento prevedeva inoltre ulteriori iniziative a pagamento. Tra queste, la possibilità di scattare una foto con l’ex difensore inglese Rio Ferdinand acquistando un pacchetto dedicato.