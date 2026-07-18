Roggero, Salvini da lui oltre un’ora in carcere:”può rimettersi in gioco”

Roma, 18 lug. (askanews) – “Sta bene. E ci tiene a farlo sapere: dorme, mangia, studia, legge. Ci tiene a farlo sapere cge sta bene. Abbiamo parlato di tutt. Di cosa succede ora e cosa può succedere nel futuro: può rimettersi in gioco. Ritiene, a mio avviso giustamente, essere vittima di un’ingiusta aggressione”. Lo ha detto il viceepremier e segretario della Lega dopo oltre un’ora e mezza di visita nel carcere di Bollate dove ha incontrato Mario Roggero.