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Roggero, Salvini da lui oltre un’ora in carcere:”può rimettersi in gioco”

| 18 Luglio 2026 12:10 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 18 lug. (askanews) – “Sta bene. E ci tiene a farlo sapere: dorme, mangia, studia, legge. Ci tiene a farlo sapere cge sta bene. Abbiamo parlato di tutt. Di cosa succede ora e cosa può succedere nel futuro: può rimettersi in gioco. Ritiene, a mio avviso giustamente, essere vittima di un’ingiusta aggressione”. Lo ha detto il viceepremier e segretario della Lega dopo oltre un’ora e mezza di visita nel carcere di Bollate dove ha incontrato Mario Roggero.

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