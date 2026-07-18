Tim, via libera a unanimità cda a offerta Poste

(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie della società. Lo annuncia una nota. La decisione sull’Opas, si legge, è motivata “sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del relativo corrispettivo, pari ad 1,67 euro e 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione quotate su Euronext Milan per ciascuna azione ordinaria Tim che sarà portata in adesione all’offerta”.

Il consiglio di amministrazione, spiega la nota, “sulla base delle analisi svolte dal management anche con l’ausilio di un documento di supporto predisposto da Kearney, ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali dell’operazione e la coerenza con il percorso intrapreso da Tim. Ai fini delle proprie valutazioni, il consiglio di amministrazione ha preso atto dell’offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta, approvato dalla Consob in data 15 luglio 2026. Il cda ha altresì tenuto conto delle fairness opinion rilasciate da Evercore Partners International Llp e Goldman Sachs Bank Europe Se, succursale Italia, in qualità di advisor finanziari nominati dal cda. Ad esito della riunione, il consiglio di amministrazione all’unanimità, anche sulla base del contenuto delle Fairness Opinion degli Advisor Finanziari, ha ritenuto congruo il corrispettivo dal punto di vista finanziario”.