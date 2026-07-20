Alcaraz scatenato ai Mondiali, esulta e diventa… un meme

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz esulta per la Spagna ai Mondiali 2026 e avvicina il ritorno in campo. Il tennista spagnolo era presente sugli spalti del MetLife Stadium di New York per la finale tra la Nazionale iberica e l’Argentina, vinta proprio dalle Furie Rosse per 1-0 ai tempi supplementari. Le telecamere hanno inquadrato più volte Alcaraz in tribuna, che è stato anche incaricato di trasportare la Coppa al centro del campo prima del fischio d’inizio.

In diversi video diventati virali su X, Alcaraz si mostra pienamente coinvolto nella partita, tanto da esultare scatenato al gol, poi annullato, di Nico Williams. La sua reazione, con uno sguardo serio che ‘irrompe’ sul volto dopo la gioia sfrenata, è già diventato un meme.

Diversa invece la reazione al vantaggio, questa volta regolare, firmato da Ferran Torres. Alcaraz ha esultato saltando e gridando in tribuna, riadattando il suo iconico “vamos” al calcio. A fine partita, il tennista spagnolo è sceso in campo e si è intrattenuto a parlare proprio con l’attaccante del Barcellona, prima di salutare il resto dei giocatori.

Un dettaglio non è sfuggito a tifosi e appassionati. Alcaraz, in tribuna, era senza tutore al polso, un buon segno in vista del suo rientro dall’infortunio che ormai lo tiene fuori dallo scorso aprile. Il ritorno in campo dello spagnolo, scivolato al terzo posto del ranking Atp dietro Sinner e Zverev, dovrebbe avvenire nel Masters 1000 di Cincinnati, torneo a cui arriva da campione in carica.