Da Campus Bio-Medico e Mercedes-Benz programma di open innovation

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi, fino al 20 settembre startup, ricercatori e studenti potranno presentare la propria candidatura al programma V.I.T.A. – Vision and Innovation for Technological Agriculture. Un’iniziativa di open innovation promossa dal Campus Bio-Medico e Mercedes-Benz Italia, nata con l’obiettivo di individuare e sviluppare progetti innovativi nei settori dell’agritech, del novel food, della sostenibilità ambientale e delle tecnologie applicate all’agricoltura. Al centro del programma ricerca applicata, agritech, IA e sostenibilità per sviluppare progetti pilota nell’Agri Research & Teaching Center. Il programma rappresenta un’evoluzione del modello tradizionale di innovazione aperta: non una semplice competizione tra idee, ma un percorso strutturato di co-progettazione che accompagnerà i team nella definizione di piani di sperimentazione realmente implementabili all’interno dell’Agri Research & Teaching Center, il nuovo hub agro-biotech del Campus Bio-Medico inaugurato lo scorso mese di maggio. Un complesso all’avanguardia che integra serre ad alta tecnologia, sistemi acquaponici e idroponici, laboratori sperimentali, fitotroni e impianti per la produzione sostenibile di energia.

La call for ideas è rivolta a team composti da due o tre persone, appartenenti al mondo della ricerca, dell’università e delle startup. I candidati saranno chiamati a presentare il proprio progetto corredato dai curriculum dei partecipanti e da una descrizione dell’idea progettuale. Una commissione di esperti selezionerà i team che accederanno al percorso di Open Innovation, che avrà luogo nell’autunno 2026. Il programma si articolerà in due giornate di lavoro, dedicate rispettivamente all’onboarding tecnico, alla conoscenza dell’Agri Research & Teaching Center e alla definizione dei primi piani di sperimentazione, seguite da una fase di sviluppo progettuale e da un evento finale durante il quale i team presenteranno le proprie proposte davanti a una giuria composta da esperti del Campus Bio-Medico, Mercedes-Benz Italia e rappresentanti del mondo della ricerca e dell’innovazione. Per sostenere concretamente l’avvio e la realizzazione delle migliori idee, il programma prevede un contributo per la ricerca e lo sviluppo complessivo di 10 mila euro, oltre a percorsi di mentoring e alla possibilità di avviare collaborazioni con il Campus Bio-Medico per la realizzazione di progetti pilota.

I team finalisti beneficeranno, inoltre, di una vetrina privilegiata attraverso i canali istituzionali dei partner. Secondo Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Bio-Medico, “con V.I.T.A. il nostro Agri Research & Teaching Center si prepara ad accogliere giovani talenti, ricercatori, startupper e imprenditori, creando un ecosistema in cui competenze scientifiche, innovazione e alta tecnologia possano incontrarsi e generare valore. Attraverso questo contest, l’obiettivo è accelerare la nascita di progetti innovativi capaci di rispondere alle grandi sfide contemporanee legate alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità umana integrale e all’agricoltura del futuro”. Per Marc Langenbrinck, presidente e Ad di Mercedes-Benz Italia, “da 140 anni Mercedes-Benz interpreta l’innovazione come la capacità di immaginare il futuro e trasformarlo in realtà attraverso il coraggio delle idee. Con il programma V.I.T.A. vogliamo mettere questa visione al servizio delle nuove generazioni, creando un ecosistema in cui giovani innovatori, ricercatori e imprese possano sviluppare soluzioni concrete per un’agricoltura più sostenibile, efficiente e resiliente. Attraverso la collaborazione con il Campus Bio-Medico di Roma vogliamo contribuire a trasformare ricerca e innovazione in opportunità concrete di crescita e sviluppo sostenibile per il futuro”.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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