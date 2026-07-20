Roggero, Bonelli(Avs): la destra vuole modello di giustizia fai da te

Roma, 20 lug. (askanews) – “Ci troviamo di fronte a una vicenda che ha dell’incredibile: la destra vuole costruire in Italia un modello della giustizia fai da te. Roggero ha ucciso due persone alle spalle, ha preso a calci una persona morente. Chiedere la grazia significa non solo non rispettare le sentenze, ma trasformare questa vicenda in una campagna politica di propaganda veramente vergognosa”.Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, a margine di una conferenza stampa alla Camera, parlando del caso Roggero.E sul post di Elon Musk che ha scritto che ‘giudice e pm meriterebbero una condanna’, Bonelli ha aggiunto: “Non mi aspetto niente di diverso da gente come Musk o Trump che pensano di essere la legge e di decidere chi è buono e chi che è cattivo”. “La legge è molto chiara: quella legittima difesa che ha voluto e fatto approvare Matteo Salvini affermando che avrebbe salvato casi come quelli di Roggero, in realtà non è così. In Italia esiste lo stato di diritto, e se scappi e ti sparo alle spalle, quello non è più legittima difesa anche perché in quella circostanza qualche passante, qualche persona innocente poteva essere colpito dalle pallottole vaganti di Rggero”, ha aggiunto Bonelli.