Bosch e Mitsubishi Corporation, la joint venture avvia il primo progetto in Cina

ROMA (ITALPRESS) – La joint venture “Bosch MC Battery Service Innovations GmbH”, formata da Bosch e Mitsubishi Corporation, si è assicurata il primo cliente per la sua innovativa soluzione di “Battery as a Service” (BaaS). A segnare questo traguardo, l’inaugurazione di un hub di servizi energetici a Chizhou, in Cina: la struttura, gestita da Shanghai Lingzhou Technology Co. Ltd., è la prima a implementare la tecnologia della joint venture. Presso l’hub, i veicoli commerciali elettrici possono far sostituire o ricaricare la batteria in pochi minuti. Un metodo di ricarica basato sull’AI e integrato con una soluzione di analisi ottimizza il processo. Ne deriva un’esperienza di ricarica personalizzata e monitoraggio e protezione più efficaci per l’asset. Al momento la struttura serve oltre 100 veicoli commerciali al giorno. I veicoli commerciali con propulsione elettrica sono in forte aumento in Cina: già nel 2025, quasi il 30% di tutti gli autocarri pesanti venduti erano NEV (New Energy Vehicle). Bosch prevede che, nel 2030, più di un veicolo commerciale nuovo su due sarà elettrico puro. La Cina è considerata un pioniere nella trasformazione del trasporto pesante.

L’offerta della joint venture risponde a una sfida essenziale per gli operatori di flotte di veicoli elettrici (EV). Attualmente è difficile prevedere il valore futuro di un veicolo e della sua fonte di energia, perchè il deterioramento delle batterie nel tempo dipende dalle abitudini individuali di utilizzo e di ricarica. Bosch fornisce la soluzione “Battery in the Cloud” come base tecnica per i servizi. Questo software calcola con precisione lo “stato di integrità” della batteria di trazione, ne prevede l’evoluzione e contribuisce a ottimizzare la ricarica. “Con questo servizio, Bosch e Mitsubishi Corporation possono creare un vero valore aggiunto per le flotte”, ha dichiarato Thomas Pauer, Presidente di Bosch Power Solutions. “Nonostante la batteria tenda a deteriorarsi con il tempo e in seguito ai numerosi cicli di ricarica, con la nostra soluzione gli operatori di flotte possono monitorare le condizioni della batteria dei veicoli: un criterio decisivo per valutare l’idoneità all’uso quotidiano e il costo totale di proprietà della flotta”.

“Il nostro servizio affronta una criticità reale: supportiamo i veicoli elettrici a batteria per il business delle flotte”, ha spiegato Qian Yang, General Manager della sede locale della joint venture in Cina. “Questo approccio olistico accelera l’elettrificazione delle flotte e ottimizza l’intero ciclo di vita delle batterie. L’unione delle competenze di Mitsubishi e di Bosch è l’abbinata perfetta per i nostri clienti”. Inoltre, i dati di ricarica raccolti possono essere utilizzati per migliorare l’aftermarket, per esempio con un’assicurazione collegata, la manutenzione del veicolo e della batteria e il servizio di assistenza. Bosch e Mitsubishi collaborano su questi temi dal 2019 e una prima prova dei servizi ha già dato risultati positivi.

– Foto ufficio stampa Bosch Italia –

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