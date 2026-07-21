Calcio, Zaniolo verso rinnovo con l’Udinese fino al 2029

Roma, 21 lug. (askanews) – Nicolò Zaniolo e l’Udinese proseguono insieme. Dopo le tensioni delle ultime settimane, culminate con la mancata presentazione del giocatore a un allenamento e una lunga trattativa per definire i nuovi termini dell’accordo, è arrivata l’intesa definitiva tra le parti.

L’attaccante classe 1999 sta firmando il rinnovo del contratto che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2029, con un’opzione a favore dell’Udinese per prolungare il rapporto di un’ulteriore stagione, fino al 2030. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Al momento del riscatto dal Galatasaray, la società bianconera aveva promesso al giocatore un adeguamento dell’ingaggio e un prolungamento del contratto. Le negoziazioni si sono protratte più del previsto, ma l’accordo è stato infine raggiunto.

Zaniolo, arrivato a Udine dopo le esperienze con Roma, Galatasaray e Atalanta, resterà così alla corte bianconera. Nella scorsa stagione ha disputato 34 partite complessive, mettendo a segno 6 reti e fornendo 6 assist, confermandosi uno degli elementi di maggiore qualità dell’organico.