L.elettorale, La Russa: se si fa presto possiamo occuparci di altri temi

Roma, 21 lug. (askanews) – “Ho sentito e ho protestato come presidente del Senato” perché le opposizioni dicono “si occupano solo della legge elettorale. Ricordo finora che il Senato non si è occupato un solo minuto di legge elettorale. Quindi è una bugia dire che siamo bloccati per la legge elettorale”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interpellato al Senato sulla legge elettorale.

“Adesso per non essere bloccati sulla legge elettorale più presto si fa più possiamo dedicarci ad altri temi”, ha aggiunto.

“Mi semba assurdo che ci sia la critica ‘si occupano solo di legge elettorale’ e poi invece vogliono allungare i tempi della legge elettorale. Dobbiamo fare né troppo presto né troppo tardi, servono i tempi giusti e comunque è una bugia dire che il Parlamento si occupi di legge elettorale. Il Senato finora se ne è occupato zero minuti”, ha sottolineato.

Quindi ha aggiunto ironico: “Andiamo avanti, a ferragosto facciamo la legge elettorale”.