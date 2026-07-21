Otranto, volontari in campo per l’ambiente con Look Up Clean Up

Otranto, 21 lug. (askanews) – Otranto ha ospitato la nuova tappa di “Look Up Clean Up”, l’iniziativa itinerante promossa dall’ente no profit Save the Planet con il sostegno di Enegan e Neogreen, nata per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della sostenibilità attraverso attività di raccolta dei rifiuti in spiagge, centri urbani e aree di interesse naturalistico.Guanti, pinze e bustoni alla mano: decine di volontari si sono messi all’opera per ripulire il porto, il lungomare e le spiagge della città salentina, premiata tra le località balneari più belle d’Italia secondo la classifica delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. “Questo progetto nasce con l’idea di coinvolgere tutto il territorio nazionale in un percorso di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente. È un peccato vedere, ad esempio, un cassonetto per la raccolta dei rifiuti sul lungomare di Otranto e, a un metro di distanza, trovare ancora carte abbandonate per terra. È un segnale di mancanza di civiltà, purtroppo, da parte di noi adulti. Noi crediamo invece che i materiali debbano essere raccolti e possano essere riutilizzati” ha dichiarato Davide Torsello, Coordinatore dei Volontari di Save the Planet.La giornata ha coinvolto anche altre aree del territorio: in mattinata un gruppo di canoisti dell’associazione Marina di San Cataldo è intervenuto nei Laghi Alimini per la raccolta dei rifiuti, mentre alla Baia dei Turchi volontari e bagnanti hanno partecipato alla pulizia dell’arenile. Nel pomeriggio il clean-up aperto alla cittadinanza è stato inaugurato dall’esibizione degli allievi del Gruppo dei Tamburellisti di Otranto e ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Bruni.”Oggi non parliamo nello specifico di cambiamenti climatici, ma più in generale della cura e dell’attenzione verso il nostro pianeta, con un focus particolare su questa città, per renderla ancora più bella. Che questo percorso venga portato avanti da un’associazione di volontariato, in modo così concreto e al di fuori dei circuiti tradizionali, è un valore aggiunto. La mia presenza qui vuole essere innanzitutto un ringraziamento per quello che si sta facendo e, allo stesso tempo, l’occasione per avviare un percorso virtuoso anche per il futuro” ha aggiunto Francesco Bruni, Sindaco di Otranto.La tappa di Otranto rientra nel percorso nazionale dell’iniziativa, che proseguirà il 1° agosto a Bardonecchia e si concluderà il 19 settembre a Firenze. Un viaggio attraverso territori diversi per promuovere azioni concrete di tutela ambientale e coinvolgere sempre più persone nella cura degli spazi condivisi. Tutti i dettagli sull’iniziativa e sulle prossime tappe sono disponibili sul sito ufficiale di Save the Planet.