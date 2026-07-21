Palermo Ladies Open, forfait all’ultimo minuto di Tyra Grant

PALERMO (ITALPRESS) – Tyra Grant non prenderà parte ai “Palermo Ladies Open 2026”. La tennista azzurra, testa di serie numero 3 del torneo Wta 125 in scena sui campi in terra battuta del Country Time Club, è stata costretta, dopo l’allenamento di questa mattina, a dare forfait a poche ore dal suo esordio contro la connazionale Noemi Basiletti, a causa di un problema al collo. Al suo posto entra in tabellone come lucky loser la cipriota Raluka Serban, numero 324 del ranking internazionale, che precedentemente aveva perso nel secondo turno delle qualificazioni contro l’ungherese Amarissa Toth. L’incontro tra Noemi Basiletti e Raluka Serban è in programma alle 17 sul Campo Centrale del club palermitano.

Questo il nuovo ordine di gioco di oggi

CENTRALE – dalle 17

[Q] N. Basiletti (ITA) vs [LL] R. Serban (CYP)

[WC] I. Pistola vs [2] L. Bronzetti (ITA)

Non prima delle 20 – [WC] A. Abbagnato (ITA) vs C. Burel (FRA)

CAMPO 6 – dalle 17

[1] F. Jones (GBR) vs D. Astakhova

A. Rame (FRA) vs A. Tikhonova

M. Bulgaru (ROU) vs C. Hennemann (SWE)

CAMPO 2 – dalle 17

C. Werner (GER) vs [Q] M. Hodzic (GER)

[4] T. Zidansek (SLO) vs A. Ibragimova

R. McAdoo (USA) / A. Nagy (HUN) vs Y. Kabbaj (MAR) / D. Spiteri

(ITA)

SPITERI VINCE IL DERBY, AVANTI ANCHE URGESI

Poco prima dell’una di notte Dalila Spiteri scrive una speciale pagina della sua storia ai Palermo Ladies Open. La tennista licatese, alla sua ottava partecipazione consecutiva al torneo del Country Time Club, conquista per la prima volta gli ottavi di finale del tabellone principale al termine di una giornata che sorride ai colori azzurri, grazie anche alle vittorie in rimonta di Federica Urgesi e Jennifer Ruggeri.

Spiteri, 29 anni, numero 355 della classifica mondiale, ha avuto la meglio sulla wild card Alessandra Mazzola al termine di una sfida intensa e combattuta, giocata punto a punto. La siciliana, che per tanti anni si è allenata sui campi del Country Time Club, ha fatto suo il primo set al tie-break dopo un’ora e 20 minuti di gioco, prima di chiudere definitivamente i conti nel secondo parziale per 7-6 6-3. Al secondo turno affronterà la vincente della partita tra la wild card Ilary Pistola e la testa di serie numero 2 Lucia Bronzetti.

Tra le protagoniste della giornata, anche Federica Urgesi, autrice della rimonta più bella del lunedì. L’azzurra ha cambiato il corso della partita quando si è trovata ad un passo dalla sconfitta (5-7 e 2-4) contro la bulgara Elizara Yaneva, 19 anni e numero 186 del ranking mondiale, una delle giovani più promettenti del circuito, reduce dai quarti di finale al WTA 125 di Roma e dalla semifinale al WTA 125 di Brescia. Urgesi è stata capace di cambiare l’inerzia del match, trascinando il secondo set al tie-break e dominandolo prima di imporsi 6-1 nel terzo, dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Agli ottavi affronterà la vincente del confronto tra la palermitana Anastasia Abbagnato e la francese Clara Burel.

Successo in rimonta anche per Jennifer Ruggeri, numero 221 del ranking mondiale, che dopo aver ceduto il primo set, ha piegato l’ungherese Amarissa Toth, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Al secondo turno se la vedrà con la serba Lola Radivojevic, quinta testa di serie del torneo. Non è invece riuscita a superare il primo turno Deborah Chiesa, battuta dalla marocchina Yasmine Kabbaj per 6-4 6-1.

Negli altri incontri di giornata, la russa Erika Andreeva, sorella maggiore della campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva, ha sconfitto la moldava Lina Gjorcheska con un netto 6-2 6-0. Successo anche della serba Lola Radivojevic sulla russa Sofya Lansere per 6-1 3-6 6-1, mentre la francese Fiona Ferro, vincitrice dei Palermo Ladies Open nel 2020 e testa di serie numero 7, ha regolato la qualificata cinese Yufei Ren con il punteggio di 6-2 6-3, guadagnandosi la sfida degli ottavi contro Erika Andreeva.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).