Roma, l’Arena di Tor Marancia: apre con “Mr. Nobody Against Putin”

Roma, 21 lug. (askanews) – Da domani a venerdì 31 luglio, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la prima edizione dell’Arena di Tor Marancia (VIII Municipio), che sarà allestita presso la Tenuta di Tor Marancia A.F.A. 3. In arrivo dieci giorni di proiezioni a ingresso gratuito che si svolgeranno ogni sera a partire dalle ore 21.15.

L’arena rientra nel programma dell’iniziativa “Vivi il Cinema!” che comprende anche la quinta edizione di Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti (1- 22 luglio) e la quarta edizione delle arene di Corviale (8-21 luglio) e Santa Maria della Pietà (15-28 luglio). “Vivi il Cinema!” è organizzata nell’ambito dell’Estate Romana 2026, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali.

“L’arena di Tor Marancia, che inaugura domani 22 luglio, è uno spazio di partecipazione e dall’alto valore politico per la città, perché nasce in un parco nell’VIII Municipio sottratto alla cementificazione: restituire a Roma un ampio spazio verde in veste pubblica e fruibile che era il sogno di Antonio Cederna”, ha dichiarato Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale. “In questo parco fortemente voluto dai cittadini, l’arena apre con un film capolavoro contro la guerra, “Mr. Nobody Against Putin”, che in Russia è stato bandito da ogni proiezione. Lo facciamo per riflettere sul restringimento degli spazi di libertà quando si instaura la retorica nazionalista”.

L’identità visiva della campagna di comunicazione dell’iniziativa “Vivi il Cinema!” per le arene di Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Marancia nasce dalla collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Campus di Roma. Il progetto è stato realizzato da Dina Shilikbayeva, studentessa del Triennio di Graphic Design e Art Direction, ed è stato selezionato tra tutti i lavori proposti nell’ambito di un progetto didattico che coinvolge studenti del terzo anno italiani e internazionali, coordinato dai docenti NABA Andrea Fragasso, Assunta Squitieri, Alessio Ferri e Dionigi Mattia Gagliardi.

L’arena di Tor Marancia sarà inaugurata domani, mercoledì 22 luglio, dalla proiezione di “Mr. Nobody Against Putin” – Il film contro tutte le guerre di David Borenstein e Pavel Talankin: il titolo – premiato con l’Oscar 2026 al Miglior documentario – sarà preceduto da un incontro con il regista Andrea Segre, che ha curato la distribuzione in Italia attraverso la sua ZaLab.

Due i compleanni festeggiati all’Arena: i cento anni di Mel Brooks con film di culto come “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” (23 luglio) e “Frankenstein Junior” (31 luglio), e i settanta di Tom Hanks con successi del calibro di “Cast Away” di Robert Zemeckis (26 luglio) e “C’è post@ per te” di Nora Ephron (27 luglio).

A trentacinque anni dall’uscita in sala sarà proiettato “Thelma & Louise”, pietra miliare della filmografia di Ridley Scott (29 luglio), mentre a dieci anni dalla scomparsa di Ettore Scola sarà la volta di uno dei grandi film del maestro, “C’eravamo tanto amati” (30 luglio).

Nel programma ci sarà inoltre spazio per due serate dedicate al mondo dell’animazione con titoli indimenticabili come “Il libro della giungla” (24 luglio) di Wolfgang Reitherman e “Aladdin” di John Musker (25 luglio). Infine, martedì 28 luglio, si svolgerà The Best of “24 Frame Al Secondo”, evento che ospiterà le proiezioni dei cortometraggi dei registi under 25 premiati al concorso dedicato alla memoria di Francesco Valdiserri. La serata sarà presentata da Marcello Ribustini.