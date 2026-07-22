Centrodestra, Tajani: Vannacci? Vota assieme a Schlein e a Conte

Roma, 22 lug. (askanews) – “Vannacci è uscito dal centrodestra, non è stato cacciato da nessuno: vota assieme alla Schlein e a Conte: Futuro Nazionale sembra un partito di sinistra, è schierato con l’opposizione”. Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, conversando con i cronisti fuori da Montecitorio.

“Vannacci non è stato mandato certamente via da noi, è lui che se n’è andato liberamente. È stata una scelta sua e dei suoi”, ha aggiunto.