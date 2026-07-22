Estate: con glo musica, esperienze e momenti da condividere

(Adnkronos) – L’estate è il tempo delle giornate che si allungano, dei tramonti sul mare, dei concerti all’aperto, delle piazze che si animano e delle serate trascorse in compagnia. Dai festival agli eventi nelle località balneari, fino ai luoghi simbolo della nightlife. È in questo scenario che si inserisce il tour estivo di glo – brand di punta di BAT Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick* per consumatori adulti – un calendario di appuntamenti che accompagna il pubblico lungo alcune delle destinazioni più iconiche dell’estate italiana, trasformando località costiere in spazi di incontro e unione. Grande protagonista della stagione è il catamarano di glo Hilo, che solcherà il mare trasformandosi in uno spazio esperienziale capace di raccontare il brand attraverso momenti esclusivi. Un viaggio che prenderà il via dalle coste della Sardegna, tra Costa Rei, Poetto e Cagliari, per poi proseguire lungo il litorale laziale con tappe a San Felice Circeo e Civitavecchia. Il percorso continuerà all’Isola d’Elba, a Porto Azzurro, e lungo la costa toscana tra Forte dei Marmi, Viareggio e Piombino, fino ad approdare nel suggestivo Golfo dei Poeti, tra Portovenere, La Spezia e Lerici. Parallelamente, una glo Hilo lounge itinerante farà tappa in alcune delle più frequentate destinazioni balneari italiane. Un luogo pensato per vivere il brand da vicino, rilassarsi e scoprire i dispositivi glo Hilo** e glo Hilo Plus**. Non mancano le Circle Nights glo Hilo, una serie di appuntamenti musicali tra club e festival. Dopo gli appuntamenti di giugno, il calendario è ripartito l’11 luglio a Il Muretto di Jesolo, storico club della nightlife italiana. Il viaggio proseguirà il 24 luglio a Bari con il Fuga, dove la musica si integra con il paesaggio costiero. Il 6 agosto sarà la volta del Vega Discoteque di Gallipoli, nel cuore del Salento, una delle destinazioni più rappresentative della stagione estiva del Sud Italia. Il 7 agosto le Circle Nights arriveranno a Marina di Pietrasanta (LU) con Viennaluce e la stagione si chiuderà il 5 settembre a Milano Marittima al Bicio Papao, con una serata conclusiva che raccoglie e sintetizza i diversi momenti dell’estate. A completare il programma ci sono le serate Post Office powered by glo con una presenza capillare in alcune delle destinazioni più frequentate della stagione, offrendo momenti di intrattenimento nei principali hub estivi del Sud e del Centro Italia. “Con il programma estivo 2026 vogliamo essere presenti nei momenti che rendono l’estate speciale: quelli vissuti insieme. Attraverso la musica, l’intrattenimento e le esperienze sul territorio, continuiamo a creare occasioni di incontro e condivisione che riflettono i valori del brand e celebrano l’energia unica della stagione estiva” spiega Antonino Grosso, Head of Marketing Deployment di BAT Italia. Protagonisti di quest’estate, i dispositivi glo Hilo** e glo Hilo Plus** – presenti negli spazi dedicati ai consumatori adulti, dove sarà possibile scoprirne da vicino caratteristiche e design. Tra mare, musica e destinazioni iconiche, glo racconta così un’estate fatta di connessioni autentiche, esperienze memorabili e momenti da condividere. Un viaggio che attraversa il Bel Paese seguendo il ritmo della bella stagione e accompagnando il pubblico lungo alcune delle mete più suggestive dell’estate italiana.

Orari e sedi degli eventi potrebbero subire variazioni per esigenze organizzative o cause non dipendenti dalla propria volontà.

*18+ only. Prodotto destinato esclusivamente a consumatori adulti. Questo prodotto contiene nicotina, che crea dipendenza.

**About glo

glo è il brand di punta di BAT Italia dei dispositivi per stick* da scaldare destinati a fumatori adulti.

*stick di tabacco o di erbe a base di rooibos contenenti nicotina, sostanza che crea dipendenza.