X
<
>

Roma, bimbo morto in piscina a Monterotondo: tre indagati

| 23 Luglio 2026 17:01 | 0 commenti

Roma, bimbo morto in piscina a Monterotondo: tre indagati

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – La procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo. La struttura interessata è stata posta sotto sequestro e i carabinieri della compagnia e della stazione di Monterotondo, coordinati dai pm, stanno compiendo tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. La procura di Tivoli, guidata da Andrea Calice, oltre agli accertamenti medico-legali di rito, sta procedendo alle indagini per individuare con precisione tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA