FS, bodycam per oltre mille operatori della sicurezza

Roma, 22 lug. (askanews) – Oltre mille operatori di FS Security indossano le bodycam nelle attività di sicurezza nelle stazioni e a supporto del Gruppo FS.Dal primo luglio la dotazione è stata estesa a tutto il personale operativo: oggi i dispositivi sono 1.028, diventeranno 1.100 entro la fine del 2026 e circa 1.300 entro il 2028, seguendo il piano di assunzioni della società.Il sistema è stato presentato nella Sala Esquilino della stazione di Roma Termini, alla presenza dei ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, dei vertici del Gruppo FS, di FS Security e FS Technology.”In questi mesi – afferma il ministro Salvini – si sono ridotti del 50% le aggressioni al personale di ferrovie e furti e rapine nelle stazioni, quindi siamo su una buona strada. Le bodycam di cui tutti saranno forniti sono un ulteriore passo in avanti per la sicurezza di lavoratori e viaggiatori”.La sperimentazione era partita nel 2025 in Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia. I test hanno portato all’estensione progressiva del dispositivo a tutti gli operatori.Il funzionamento è collegato alla Security Control Room sviluppata da FS Technology. Quando viene attivato l’allarme, la sala operativa riceve la posizione dell’operatore e può accedere in tempo reale alle immagini e all’audio trasmessi dalla bodycam.L’obiettivo è rendere più rapida la gestione degli interventi e aumentare gli standard di sicurezza per il personale ferroviario e per i viaggiatori.