Massimiliano Gallo: gli artisti devono esporsi e raccontare la realtà

Roma, 21 lug. (askanews) – E’ stata presentata in anteprima al festival di Giffoni “Minerva – La Scuola”, la serie teen drama in otto episodi diretta da Ivan Silvestrini che sarà su Netflix dal 22 settembre. E’ ambientata in un liceo militare di Napoli dove non sono consentiti i cellulari, gli abiti civili e le storie d’amore. I protagonisti sono due ragazzi e una ragazza, molto diversi fra loro, mentre Massimiliano Gallo interpreta Achille Giordano, il comandante, autorevole e tradizionalista. L’attore, proprio a Giffoni, ha raccontato: “Parte da una scuola militare ma alla fine parla di formazione, parla soprattutto di un passaggio, quello dall’adolescenza al diventare adulti. Dell’aspetto morale del seguire le regole, a prescindere perché sono comandi, oppure interpretarli. In somma è una serie che secondo me può piacere tantissimo ai ragazzi e che può esplorare tanto sul mondo dei più giovani”.Gallo è attualmente sul set della nuova stagione della serie “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, tratta dai romanzi di Diego De Silva. L’attore recentemente aveva denunciato una certa mancanza di coraggio da parte della sua categoria, sottolineando l’importanza di esporsi, come artista. “L’artista è colui che riesce a vedere prima degli altri le brutture di una guerra, le brutture di un racconto, la bellezza di un racconto, della vita. – ha detto l’attore – Noi stiamo perdendo questa capacità, critica e di raccontarci. E quello fa male anche al nostro lavoro perché quando poi ci lamentiamo del nostro cinema, probabilmente non sappiamo denunciare, non sappiamo raccontare”.