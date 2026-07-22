Nissan supera il milione di veicoli elettrificati venduti in Europa

ROMA (ITALPRESS) – L’impegno di Nissan nell’elettrificazione della propria gamma in Europa trova conferma nei risultati: a oggi, nel continente sono stati venduti oltre 1,25 milioni di veicoli elettrificati Nissan. Di questi, più di 350.000 sono 100% elettrici, un traguardo che testimonia la competenza, l’esperienza e la leadership dell’Azienda nella mobilità a zero emissioni. Forte di questo patrimonio tecnologico e commerciale, e in qualità di principale casa automobilistica giapponese nel settore dei veicoli elettrici in Europa, Nissan presenta oggi la più ampia e completa gamma elettrificata della sua storia nel continente, pensata per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. Una proposta che comprende la nuova MICRA, la terza generazione di LEAF, ARIYA e X-TRAIL, modelli che interpretano diversi stili di vita e accompagnano la transizione verso una mobilità più sostenibile. La gamma di veicoli elettrificati Nissan si amplierà entro la fine dell’anno con un nuovo modello 100% elettrico di segmento A e ad inizio 2027 con JUKE EV, offrendo ai clienti europei un’ampia scelta di modelli elettrici Nissan.

Clìodhna Lyons, Region Vice President, Product & Services Planning Nissan AMIEO, ha dichiarato: “Il cliente è al centro di ogni nostra attività e siamo felici di poter offrire diverse opzioni elettrificate, adatte ad ogni necessità. Ogni cliente affronta l’elettrificazione in modo diverso e per accogliere le diverse esigenze, dalla guida urbana alle lunghe distanze, investiamo in soluzioni tecnologiche che possano garantire la flessibilità richiesta. Che i clienti scelgano un veicolo elettrico, la nostra esclusiva tecnologia e-POWER o uno dei nostri modelli ibridi, l’obiettivo di Nissan è lo stesso: offrire loro la sicurezza e la libertà di scegliere il veicolo elettrificato più adatto al proprio stile di vita, sostenendo la transizione dell’Europa verso un futuro sempre più elettrificato”. La gamma di veicoli elettrificati di Nissan riflette la strategia di lungo termine dell’azienda in Europa: offrire ai clienti diverse opzioni di mobilità in termini di tecnologie, segmenti e fasce di prezzo. Combinando in un unico portafoglio di prodotti veicoli elettrici, insieme alle tecnologie ibride, Nissan punta a rendere la guida elettrificata più accessibile, sostenendo al contempo la transizione europea verso una mobilità elettrificata. In questo contesto, i veicoli elettrici (EV) e ibridi stanno registrando una crescita sostenuta in Europa. I dati ACEA confermano che nel 2025 le auto elettrificate hanno rappresentato il 61,3% delle immatricolazioni totali di auto nuove nell’UE, in aumento del 51,7% rispetto al 2024. Lo scorso anno i modelli ibridi elettrici hanno inoltre superato quelli a benzina, conquistando la quota maggiore con il 34,5%.

– Foto ufficio stampa Nissan Italia –

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