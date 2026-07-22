Pistoia Capitale Libro, arriva il gratta e vinci che premia lettori

Roma, 22 lug. (askanews) – Dopo il successo del primo appuntamento torna “Venerdì? Giorno fortunato!”, il format di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 che trasforma un gesto semplice come prendere in prestito un libro in un’occasione di gioco, scoperta e partecipazione.

La Biblioteca San Giorgio ospiterà tre nuove giornate: venerdì 24 e venerdì 31 luglio più eccezionalmente lunedì 27, dalle 9 alle 18.30. In ciascun giorno tutti coloro che prenderanno in prestito almeno un volume riceveranno uno speciale “gratta e vinci” con il quale provare ad aggiudicarsi i gadget ufficiali della Capitale del Libro, fino a esaurimento delle scorte.

L’obiettivo è promuovere la lettura attraverso un’attività semplice e coinvolgente, capace di incentivare la frequentazione della biblioteca e di avvicinare un pubblico sempre più ampio ai libri. L’iniziativa ha riscosso interesse anche sui social: il post dedicato all’iniziativa pubblicato sul profilo Instagram della Capitale del Libro 2026 ha ottenuto più di 8mila visualizzazioni.

“Questo è il momento dell’anno in cui si legge di più: arrivano le vacanze e aumenta il tempo libero da dedicare alla lettura. Con questi piccoli doni vogliamo sottolineare il fatto che la lettura è sempre una piccola vittoria sulle esigenze della quotidianità: una vittoria che desideriamo festeggiare, appunto, con un ricordo di Pistoia Capitale”, dichiara Maria Stella Rasetti, Responsabile del progetto Pistoia Capitale del Libro.

Con un piccolo gesto, quello del prestito, i lettori potranno così partecipare a un gioco pensato per rendere ancora più piacevole l’esperienza della biblioteca, luogo di cultura, incontro e condivisione. L’appuntamento rientra nel calendario di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, che per tutto l’anno propone eventi e progetti dedicati alla diffusione della lettura e alla valorizzazione delle biblioteche come spazi aperti alla cittadinanza. In questo caso il premio, in fondo, è già quello di portare a casa una nuova storia.