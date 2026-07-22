Regione Lombardia illumina di blu Palazzo Pirelli per promuovere la cultura della salute neurologica

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della terza Giornata Nazionale della Neurologia, promossa dalla Società Italiana di Neurologia (SIN), Regione Lombardia illumina di blu il Palazzo Pirelli, aderendo alla campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alle malattie neurologiche. L’iniziativa, che si celebra mercoledì 22 luglio, nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sull’importanza della neurologia e sul ruolo fondamentale del neurologo nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle malattie del sistema nervoso.

Patologie che oggi rappresentano una delle principali sfide sanitarie a livello mondiale e che richiedono un impegno sempre maggiore nella ricerca, nell’innovazione e nell’assistenza. Per questa ricorrenza, la SIN ha invitato l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le strutture specialistiche di neurologia a promuovere un gesto simbolico e di grande impatto: illuminare di blu un edificio, un monumento o uno spazio rappresentativo, quale segno concreto di attenzione verso la salute neurologica.

L’IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha raccolto l’invito della Società Italiana di Neurologia promuovendo l’adesione di Regione Lombardia all’iniziativa. La Regione ha accolto favorevolmente la proposta e, per l’intera giornata del 22 luglio, il Palazzo Pirelli sarà illuminato di blu, testimoniando il proprio sostegno alla campagna nazionale

“Riteniamo che questo gesto rappresenti un segnale visibile e di forte impatto per valorizzare il ruolo di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e il loro costante impegno nella cura e nella ricerca neurologica”, afferma Marta Marsilio.

“Ringrazio Regione Lombardia per aver aderito alla campagna e per ribadire l’importanza di promuovere la conoscenza delle malattie neurologiche, favorire la prevenzione e sostenere la ricerca scientifica, elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone e affrontare una delle più rilevanti sfide di salute pubblica del nostro tempo”.

“L’adesione di Regione Lombardia alla Giornata Nazionale della Neurologia rappresenta un segnale concreto della nostra attenzione verso le persone che convivono con patologie neurologiche e verso tutti i professionisti che ogni giorno sono impegnati nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella ricerca. Illuminare di blu il Palazzo Pirelli significa accendere i riflettori sull’importanza della salute neurologica e sulla necessità di continuare a investire nell’innovazione, nella ricerca scientifica e nel rafforzamento della rete assistenziale. Regione Lombardia è al fianco delle eccellenze del nostro sistema sanitario, come l’Istituto Neurologico Carlo Besta, per promuovere una cultura della prevenzione e garantire ai cittadini percorsi di cura sempre più efficaci e qualificati” – rimarca Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia.

-Foto ufficio stampa Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta-

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