X
<
>

Volley, Nations League femminile: l’Italia batte l’Olanda 3-0 e vola in semifinale

| 22 Luglio 2026 15:41 | 0 commenti

Volley, Nations League femminile: l’Italia batte l’Olanda 3-0 e vola in semifinale

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per le azzurre di pallavolo alle Finals di Volleyball Nations League femminile, in scena a Macao, in Cina. L’Italia del ct Julio Velasco, nel match dei quarti di finale, ha sconfitto l’Olanda per 3-0. Questi i parziali della sfida: 25-21, 25-16, 25-16. 

Sarà il Brasile, sabato, l’avversaria dell’Italia femminile nelle semifinali delle Finals di Volleyball Nations League, in scena a Macao, in Cina. Dopo il successo della azzurre del ct Julio Velasco, che hanno sconfitto l’Olanda per 3-0, è arrivata, infatti, la vittoria della Nazionale verdeoro, che battuto per 3-1 il Giappone. Questi i parziali del match: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA