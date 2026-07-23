Artem Tkachuk condannato a 1 anno: l’attore di Mare Fuori danneggiò auto con tre amici

(Adnkronos) –

Artem Tkachuk, l’attore di Mare Fuori, è stato condannato a un anno e sei mesi per risarcire il danno come condizione per la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. E’ quanto ha stabilito la giudice di Milano, Amelia Managò, nei confronti dell’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta il personaggio di ‘Pino ‘o pazzo’ nella serie tv ‘Mare Fuori’ e di altri tre giovani (stessa condanna) arrestati dalla polizia, nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, dopo aver danneggiato quattro auto in sosta a Rho (Milano). Le utilitarie avevano con specchietti divelti e paraurti ammaccati.

L’attore si trovava in via Molino Prepositurale in compagnia di altri tre amici di 18, 22 e 26 anni e, all’arrivo delle volanti del commissariato di Rho, aveva insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre a essere stato arrestato per danneggiamento aggravato, è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale.

Le motivazioni – l’accusa aveva chiesto una condanna a 8 mesi per il danneggiamento in concorso – saranno rese note tra 15 giorni. Inutile il tentativo delle difese di dimostrare che alcuni degli imputati non si conoscevano e che non si trovavano nella strada in cui è scattato l’arresto di Artem Tkachuk.